Все по плану: Березин вместо Сердюк

На сессии Сумского облсовета 22 декабря депутаты проголосовали за смену руководства бюджетной комиссии. Теперь руководить постоянной комиссией областного совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития, инвестиционной политики, международного и межрегионального сотрудничества будет представитель фракции «Відродження» Николай Березин, который ранее уже возглавляя эту комиссию. Его кандидатуру поддержали 34 депутата, не голосовали – 4, воздержались — 3 и против – 3.

Ранее комиссию возглавляла представитель «Свободы» Елена СЕРДЮК.