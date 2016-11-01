На сессии Сумского облсовета 22 декабря депутаты проголосовали за смену руководства бюджетной комиссии. Теперь руководить постоянной комиссией областного совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития, инвестиционной политики, международного и межрегионального сотрудничества будет представитель фракции «Відродження» Николай Березин, который ранее уже возглавляя эту комиссию. Его кандидатуру поддержали 34 депутата, не голосовали – 4, воздержались — 3 и против – 3.
Ранее комиссию возглавляла представитель «Свободы» Елена СЕРДЮК.
Все по плану: Березин вместо Сердюк
На сессии Сумского облсовета 22 декабря депутаты проголосовали за смену руководства бюджетной комиссии. Теперь руководить постоянной комиссией областного совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития, инвестиционной политики, международного и межрегионального сотрудничества будет представитель фракции «Відродження» Николай Березин, который ранее уже возглавляя эту комиссию. Его кандидатуру поддержали 34 депутата, не голосовали – 4, воздержались — 3 и против – 3.
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