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Все не так: как в Сумах обустраивают сквер (фотофакт)

Вчера, 16:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В недавно обустроенном сквере возле «Макдональдса» появились дополнительные конструкции. «Як так розумію це Зеленбуд продовжує нас «радувати»…От така обнова в «сквері щастя», зі слів робітників то майбутні клумби», — написал 29 сентября на своей странице в Facebook Евгений Охрименко и выложил фото. В комментариях директор КП «Архитектура. Строительство. Контроль »Владимир Никоненко объясняет, что клумбы на плитке стоят временно, и позже будут размещены в сквере по проекту: «Клумби були привезені машиною. Вигружені на плитку, потім будуть розставлені по скверу згідно проекту.Підрядник не зеленбуд».
Напомним, на прошлой неделе мэр выразил неудовольство благоустройством в этом сквере и поручил подчиненным «определиться» с названием и объектом в центре сквера.

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