25 февраля в Сумах состоится веселый праздник «Сумская масленица». Приглашаем всех сумчан и гостей нашего города в парк культуры и отдыха им. И.Кожедуба. С 10:00 будут работать торговые площадки, с 11.00 до 17.00 вас ждут веселые конкурсы и развлечения, народные гуляния.
В программе: театрализованный праздник ««Широка Масляна – розгорнися, з сумчанами повеселися!»:конкурсные программы для детей, театрализованное действо «Як наші пращури Масляну святкували», огненное шоу и сожжение чучела, спортивная программа «Сумские богатыри» и прочее.
Вас ждут незабываемые впечатления, а участников конкурсов — подарки и сувениры.
Все на Масленицу! Народные гуляния в Сумах
25 февраля в Сумах состоится веселый праздник «Сумская масленица». Приглашаем всех сумчан и гостей нашего города в парк культуры и отдыха им. И.Кожедуба. С 10:00 будут работать торговые площадки, с 11.00 до 17.00 вас ждут веселые конкурсы и развлечения, народные гуляния.
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