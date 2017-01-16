Все на Масленицу! Народные гуляния в Сумах

25 февраля в Сумах состоится веселый праздник «Сумская масленица». Приглашаем всех сумчан и гостей нашего города в парк культуры и отдыха им. И.Кожедуба. С 10:00 будут работать торговые площадки, с 11.00 до 17.00 вас ждут веселые конкурсы и развлечения, народные гуляния.

В программе: театрализованный праздник ««Широка Масляна – розгорнися, з сумчанами повеселися!»:конкурсные программы для детей, театрализованное действо «Як наші пращури Масляну святкували», огненное шоу и сожжение чучела, спортивная программа «Сумские богатыри» и прочее.

Вас ждут незабываемые впечатления, а участников конкурсов — подарки и сувениры.