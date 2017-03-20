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Все к лучшему: гороскоп на 16 мая

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Все к лучшему: гороскоп на 16 мая

Это очень яркий и насыщенный день, который будет баловать приятными подарками и неожиданными сюрпризами. Сегодня нет смысла загадывать что-либо на несколько шагов вперёд, так уже в следующий миг ситуация может в корне измениться, причём обязательно к лучшему.
Овен:
Овны сегодня будут до странности принципиальны. Вы начнёте всем и каждому доказывать свою правоту, причём даже в тех вопросах и делах, в которых ориентируетесь далеко не профессионально.
Телец:
Тельцам сегодня удастся не наступить на «старые грабли». Когда ранним утром в вашей семье вспыхнет конфликт из-за какого-то спорного вопроса, вы вспомните, чем обычно заканчивается подобный инцидент, и оперативно устраните данное происшествие.
Близнецы:
Близнецам сегодня придётся вернуться к проблеме возврата своего давнего долга. Об этом вам напомнит телефонный звонок, который не только разбудит вас раньше срока, но и окончательно испортит вам приподнятое субботнее настроение.
Рак:
Раков сегодня ожидает полный крах в попытках предпринять что-то новое. Пока Фортуна не вспоминает о вас, лучше полностью откажитесь от любого рода инициатив и смиренно плывите по течению жизни.
Лев:
Настроение Львов 16 мая будет очень приподнятым и игривым. Это понравится всем вокруг, кроме вашей второй половинки (ваш любимый человек начнёт обоснованно негодовать, когда вы в очередной раз станете флиртовать с незнакомцами).
Дева:
Девы сегодня изберут очень правильный подход к происходящему. Пока ваши родственники обмениваются нелестными фразами в ходе очередного конфликта, вы соберёте часть своих личных вещей и отправитесь в гости к близкому другу.
Весы:
Весам в этот день придётся тщательно сдерживать себя от необдуманных расходов. В итоге вы сможете сохранить в целостности свой семейный бюджет, но этот факт мало поспособствует вашему хорошему настроению.
Скорпион:
В жизни Скорпионов сегодня произойдёт какое-то экстраординарное событие. После случившегося вам следует ждать ряда очень позитивных перемен, хотя в первый момент вам покажется, что ваше существование перевернулось с ног на голову и обратно уже никогда не вернётся.
Стрелец:
Стрельцы сегодня попытаются несколько изменить свой привычный имидж. С этой целью вы посетите визажиста, затем приобретёте новый гардероб. Итог этой работы над собой превзойдёт все ваши ожидания, о чём вам сообщат восхищённые взгляды окружающих.
Козерог:
Козерогам сегодня следует без промедлений избавляться от всех внутренних страхов и негативных эмоций. Рисуя в своём воображении картины потенциальных бед и проблем, вы действительно способны привлечь к себе многочисленные несчастья.
Водолей:
Водолеям предстоят незапланированные ранее перемещения и поездки. Чтобы время в дороге пролетело быстрей, позовите с собой близкого друга или человека, который умеет поддержать разговор и знает множество анекдотов.
Рыбы:
Рыбам сегодня следует позаботиться о сохранности своих финансов, отправляясь за покупками вместе с детьми. Младшие родственники начнут требовать всё, что не входит в список ваших расходов, и вы вряд ли сможете сказать им категоричное «нет» на очередную милую просьбу.

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