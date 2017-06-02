Все хорошо: гороскоп на 6 июня

Мало у кого вызникнет желание начинать новые дела и заниматься чем-либо другим, кроме отдыха. Сегодня можно позволить себе лениться, смеяться без повода, радоваться по пустякам и другим путём поднимать своё и так сверх позитивное настроение.

Овен:

Овны в этот день предпочтут заниматься активными видами отдыха. Впечатления, которые вам удастся получить от развлекательных мероприятий, заметно поднимут ваш эмоциональный настрой и отвлекут вас от переживаний из-за происходящего на личном фронте.

Телец:

Тельцам сегодня не следует слишком халатно относиться к собственному здоровью. Ни жаркое солнце, под лучами которого вы проведёте много часов, ни алкоголь, употреблённый вами без меры, не способствуют хорошему самочувствию.

Близнецы:

Болтливость Близнецов в этот день выйдет за пределы разумного. В неконтролируемом словесном потоке, который польётся из ваших уст, будет содержаться много секретной информации относительно ваших профессиональных планов или по поводу личной жизни вашего друга.

Рак:

Ракам крайне опасно сближаться с малознакомыми особами. Высок риск, что кто-то из этих людей окажется не чист на руку, и захочет воспользоваться вами как марионеткой для претворения в жизнь своего коварного замысла.

Лев:

Львам сегодня суждено испытать чувство пресыщенности от своего слишком спокойного и стабильного существования. Вам сильно надоест, что вокруг вас отсутствует какое-либо движение, и вы знаете наперёд, чем закончатся те или иные события.

Дева:

Девам сегодня категорически противопоказаны повышенные физические нагрузки. Ваш организм не скажет «спасибо», если в дневные часы вы будете изводить его тяжёлой работой, а вечером «отблагодарите» изрядным количеством алкоголя.

Весы:

Весы сегодня будут слишком эмоционально воспринимать происходящее в домашних стенах. Вы вступите в конфликт, который разгорится между кем-то из ваших родственников, озвучите свою субъективную позицию, после чего скандал примет ещё более серьёзные обороты.

Скорпион:

Скорпионам удастся приобрести дорогостоящую технику. Прибор, о котором вы мечтали давно, но не могли позволить себе совершить его покупку, сегодня вы сможете приобрести на очень выгодных условиях или с существенной скидкой.

Стрелец:

Стрельцам в свой законный выходной удастся заработать приличную сумму. Вы окажете помощь кому-то из своих ближайших соседей, и этот человек не поскупится, оплачивая ваши услуги.

Козерог:

Козероги в этот день будут сами создавать вокруг себя неприятности. Сначала вы спровоцируете скандал с кем-то из близких членов своей семьи, а вечером «нарвётесь» на проблемы, сделав неуместное замечание постороннему человеку.

Водолей:

Водолеям не придётся скучать благодаря излишней энергичности кого-то из близких родственников. Этот человек будет неустанно организовывать вашу семью на различного рода мероприятия и поездки.

Рыбы:

Рыбам сегодня удастся завершить миром недавнее противостояние со своей второй половинкой. В устранении этих разногласий вам поможет кто-то из общих друзей, не желающих наблюдать, как рушится ваша пара.