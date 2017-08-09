Всадник на улитке и женщина с птицей: новые муралы в Сумах (фото)

В Сумах на стенах одного из корпусов СНАУ появились муралы. Арт-проект инициирован посольством Швейцарии в Украине. Его реализовал швейцарский художник Pollo7 при поддержке многих. Обо всех на своей странице в фейсбуке написала Ольга Ковалевская.

«Посольство Швейцарии совместно с фестивалем музыки и стрит-арта Respublica FEST подарили г. Сумы два муралы. Их создают Pollo 7 из Швейцарии и Nadezhda Belokur, Roman Lynnyk с Украины. Немало усилий для того, чтобы этот проект состоялся, приложила и Мастерская творческих идей Urban Lys. Прежде всего немало сложностей было с выбором стены и согласованию эскизов», — гласит запись на странице Urban Lys.

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