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Время развлекаться: гороскоп на 18 июля

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Время развлекаться: гороскоп на 18 июля

Сегодня звезды гороскопа вряд ли дадут вам спокойно усидеть на месте. День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Рутинные занятия будут даваться с трудом. Избегайте споров с окружающими: возможны конфликты. Романтическое свидание сегодня может оказаться незабываемым, особенно с учетом того, что гороскоп склоняет попробовать чего-то нового. Скорее всего, вас потянет в кино, ресторан – в любое новое место, где вы давно уже хотели побывать. Возможны также новые встречи и увлечения – сегодня флюиды любви буквально витают в воздухе!

Овен
Сегодня вас ожидает кое-что неприятное, а именно зависть окружающих. День обостряет в людях это качество, так что лучшее, что вы можете сделать в таких условиях, — это не выставлять свою удачливость напоказ. Лучше преуменьшить свои достижения и доходы, чем дразнить чье-то завистливое воображение.

Телец
Энергетически насыщенный и нестабильный день. Возможны конфликты и столкновения по самым неожиданным поводам. Вы настраиваетесь на поддержку — а получаете от ворот поворот. Нежелательны поездки, перелеты, посещения массовых мероприятий. Возможны аварийные ситуации, связанные с транспортом, поломкой техники, экстремизмом. Не обязательно это произойдет лично с вами, но общие тенденции негативные и лучше держаться от очагов напряжения подальше.

Близнецы
Сегодня в ваших отношениях с кем-то назрели сложности, и в этот день есть риск их усугубить. Чтобы этого не произошло, придется соблюдать осторожность. Ничего не поделаешь, день склоняет к непреодолимому желанию докопаться до истины — если пойти по этому пути, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.

Рак
Сегодня вам захочется что-нибудь изменить в жизни. Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время — все это сегодня вы способны изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Лев
Сегодня вам лучше всего заняться чем-нибудь интеллектуальным и полезным, именно это будет получаться у вас лучше всего. Да и удовольствия от таких занятий будет немало. Если лень решать задачки или читать умные книги, можно просто сходить в музей, на какую-нибудь экскурсию.

Дева
Сегодня вы будете открыты для новых отношений и знакомств, ваша сексуальность будет на высоте. Только не будьте слишком уж открыты и разговорчивы, не хвастайте, это может произвести неприятное впечатление на новых знакомых.

Весы
Избегайте излишнего общения — люди сегодня будут неискренни с вами, возможны пересуды и сплетни. Внедряйте здоровый образ жизни. Занимайтесь благотворительностью и денежными вложениями, но не слушайте советов со стороны, чтобы вас не обманули. Не сомневайтесь в себе — действуйте.

Скорпион
Сегодня вам может выпасть шанс и появиться настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, им придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые вы купите сегодня, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества — просто идеальным.

Стрелец
Сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.

Козерог
Звезды в этот день наделяют вас спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что сегодня вы сумеете показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы вашим мягким напором, но не стоит относиться к окружающим, как к своей собственности.

Водолей
Проявите внимание для того, чтобы случайно не обидеть того, кто вам по-настоящему дорог. Возможно, в один из дней вы неожиданно сумеете посмотреть на себя другими глазами и понять, что, в сущности, вы замечательно со всем справляетесь. Не жалуйтесь на судьбу, просто вам не всегда хватает мудрости и терпения. Постарайтесь сегодня не ссориться, особенно с женщинами. Уже завтра вы об этом можете сильно пожалеть.

Рыбы
Сегодня вы рискуете с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Вы можете даже и сами не заметить, как станете разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Если попадете в этот круговорот, то прозеваете свой шанс неплохо заработать.

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