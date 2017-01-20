Время размышлять: гороскоп на 9 марта

Следует всячески избегать необдуманных и спонтанных поступков. Сегодняшний день лучше провести за неторопливыми размышлениями наедине с собой и отказаться от попыток что-либо доказать окружающим.

Овен:

Овнам сегодня следует всячески поберечь свои нервы. Если вы будете слишком эмоционально воспринимать всё, что вам говорят окружающие, то вам обеспечен сильнейший нервный срыв и потеря уверенности в собственных силах.

Гороскоп на 9 марта Телец:

Тельцов сегодняшний день поставит перед удручающим фактом. Если и впредь вы будете столь же часто употреблять калорийную пищу и алкоголь, то уже очень скоро вам придётся обратиться к помощи медицинских специалистов.

Близнецы:

Стоит отказаться от строгого распорядка дня. Этот день вы можете провести так, как того хочется именно вам (например, откровенно лениться и до позднего вечера не вставать из своей постели).

Рак:

Ракам сегодня не удастся оказать тёплый приём внезапно пришедшему гостю. После утренней ссоры вам и вашей второй половинке будет сложно держать себя в руках, а потому вы продолжите свои «разборки» даже при посторонних.

Лев:

Львам в этот день суждено получить какое-то сенсационное известие. Чтобы эти сведения как можно скорей стали известны вашим знакомым, вы начнёте активно распространять столь любопытную информацию с помощью Интернета.

Дева:

Противопоказано совершать какие-либо финансовые операции. В момент, когда вы будете оплачивать счета или покупки через Интернет, произойдёт сильный сбой, и ваши деньги отправятся в неизвестном направлении.

Весы:

Весам захочется провести этот весенний денёк подальше от дома. Вы заранее наметите маршрут, который вам наиболее интересен, а затем вплотную займётесь поисками подходящего спутника.

Скорпион:

Сегодня крайне опасно слишком раскрываться перед окружающими. Любая информация, которой вы поделитесь с кем-либо в этот день, будет искажена до неузнаваемости, что обернётся для вас большими проблемами.

Стрелец:

Стрельцы сегодня поддержат традиционный сценарий дня и откажутся покидать пределы своей уютной постели. Однако вечером вы всё-таки отправитесь прочь из домашних стен, так как не захотите пропустить организованную другом после праздничную вечеринку.

Козерог:

Козерогам сегодня стоит научиться ценить определённые мгновения своей жизни. Когда вы благополучны, счастливы и здоровы, а рядом с вами находится любимый человек — это и называется наивысшим блаженством.

Водолей:

Интересы Водолеев в этот день сосредоточатся в пределах виртуальной реальности. Вы лишь изредка будете отвлекаться от переписки в социальных сетях или от компьютерных игр, чтобы выпить кофе или поболтать с кем-то из домочадцев.

Рыбы:

Стоит отказаться от совершения крупных покупок. Если вы проигнорируете этот совет, то впоследствии не сдержитесь от огромной обиды, ведь предметы, приобретённые вами сегодня, уже через несколько дней поступят в продажу со значительной скидкой.