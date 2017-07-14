Время путешествовать: все на север!

Еще немного времени, и Украина может потерять северные районы Сумщины

Зачем, вы спросите, к тексту о таком приятном занятии, как путешествия по родному краю вплетать такую неприятную тему, как политика? Совершенно незачем, вы правы. Если не принимать во внимание, что при таком раскладе путешествия в ту сторону вскоре могуть превратиться в заграничные. Уж если Анну, дочь Ярослава, которая вышла замуж за французского короля, Путин и россияне хотели стырить в свой исторический карман, то что уж говорить о Ярославне, жене князя Игоря, и «Слове о полку…»?! Основа, можно сказать, основ, чуть ли не первоисточник «русского мира». Плюс легендарный Спадщанский лес, колыбель партизанского движения – еще один неисчерпаемый источник для мифов.

И когда обсуждают политическую ситуацию на Сумщине с точки зрения возможных проявлений сепаратизма, практически всегда почему-то вспоминают о северных районах. И практически никогда не говорят о том, что там уже много-много лет не транслируют украинские телеканалы – банально не хватает мощности вышек. И смотрят там, конечно, не ВВС и не «Дойче Велл», а смотрят «Раша тудей» и прочую гнусь со всеми вытекающими последствиями для массового сознания. Голосования на президнтских и парламентских выборах – тому яркое подтверждение.

Но, естественно, не всее так плохо: есть на севере Сумщины и много проукраинских людей. Не было бы – давно бы уже реяли там триколоры. А, значит, с регионом нужно активно работать, интегрировать и интегрироваться, другими словами, больше общаться. И здесь ничего лучше туризма нам не придумать. В Китае, между прочим, есть огромная государственная программа по обмену туристами: из глубинки возят в Пекин, показывают все величие Поднебесной. Две женщины из такой экскурсионной группы буквально напали на нас с товарищем на улицы, хватая руками за носы и дикоо смеясь – наши длинные европейские шнобели покались им чрезвычайно уродливыми. Такая вот разница в ментальности. И ничего китайцы, справляются. Пашут над проблемой – и справляются.

Евгений Положий, «Панорама» №29