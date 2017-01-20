Время на личное: гороскоп на 6 марта

Стоит заняться активным устройством своей личной жизни. Доверие и любовь, продемонстрированные сегодня своей второй половинке, принесут удивительный результат и станут залогом счастливого будущего этих отношений.

Овен:

Овнам сегодня суждено общаться только с очень порядочными и воспитанными людьми, среди которых будет много симпатичных представителей противоположного пола. При желании вы можете забыть про официоз и завести романтическое знакомство.

Телец:

Тельцы 6 марта будут очень мечтательны и романтичны. В таком настроении вы с большой неохотой примитесь за служебные дела, ведь перед глазами у вас будет совершенно другая картина (морское побережье, на котором вы находитесь в обществе любимого человека).

Близнецы:

Близнецов сегодня изрядно обеспокоят проблемы с младшими родственниками. Пока вы будете устранять последствия проступков своих детей, вам придётся выслушать и критику в адрес выбранных вами методов педагогики, и массу других наставлений.

Рак:

Ракам в этот день придётся задуматься о поисках финансовых средств для оплаты счетов и текущих задолженностей. Чтобы избавиться от них, вы принесёте в жертву свою мечту (крупную покупку, деньги на которую вы так бережно откладывали).

Лев:

Львам сегодня не стоит применять инновационные методы в своей повседневной работе. Высок риск, что в самый ответственный момент что-то пойдёт не так, и вместо «инноваций» вы создадите себе очень крупные проблемы.

Дева:

Захочется на некоторое время погрузиться в себя и остаться наедине со своими личными проблемами. Это желание — далеко не повод, чтобы кричать на родственников или коллег, которые периодически будут нарушать вашу одинокую идиллию.

Весы:

Благотворное воздействие на Весов в этот день окажет общение с четвероногими питомцами. После забавных игр с котёнком или щенком не забудьте тщательно вымыть руки, иначе последствия этого общения окажутся очень печальными.

Скорпион:

Скорпионам сегодня не стоит ни на миг забывать о деловом этикете, который распространяется и на внешний вид. Если вы отправитесь на совещание или на важную встречу в вызывающе-ярком наряде, до оценки ваших профессиональных качеств дело уже не дойдёт.

Стрелец:

Стрельцам в этот день не следует останавливаться на устных договорённостях, полученных от высокопоставленных особ. Пока ваш начальник не подпишет заявление на отпуск (на прибавку к окладу), у вас нет никакого повода для радостных возгласов.

Козерог:

Придётся устранять последствия ошибок других людей. Необходимость возиться с проектом, испорченным вашим коллегой, вызовет у вас сильное недовольство, но вам придётся смириться с неизбежным и приступить к малоприятной работе.

Водолей:

Водолеи в этот день рискуют проявить слишком легкомысленный подход к своим нынешним любовным отношениям. Вашей второй половинке точно не понравится, что вы флиртуете со всеми подряд и позволяете себе фривольные шуточки в адрес окружающих.

Рыбы:

Рыбам в этот день необходимо точно следовать всем наставлениям своего руководства. Любая инициатива, проявленная вами сегодня, может привести к последствиям, которые вряд ли можно назвать позитивными.