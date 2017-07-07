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Возращение «Сум» и домашний проиграш

Сегодня, 15:03 Категория: Новость Рубрика: Спорт Регион: Сумы
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко
Возращение «Сум» и домашний проиграш

ПФК «Сумы», который готовится к новому футбольному сезону под руководством главного тренера Ильи БЛИЗНЮКА, завершил свой сбор в Одессе и вернулся домой. Напомню, что на одесском сборе сумчане потерпели два поражения — от местных «Черноморца» — 0:5 и «Жемчужины» — 0:2. Вернувшись домой, сумчане провели еще один контрольный поединок. На этот раз их соперниками стала команда «Ворскла» (U-21). И этот матч наши футболисты проиграли — на этот раз со счетом 1:3. А уже 15 июля стартует чемпионат Украины среди команд первой лиги — в этот день в Ахтырке встретятся «Нефтяник-Укрнефть» и ПФК «Сумы».

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  • Denis Saxonov
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