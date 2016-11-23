Предприниматели и местная власть долго судились, и их старания увенчались успехом. 23 депутата Сумского городского совета на сессии 25 января проголосовали за передачу в постоянное пользование КП «Паркинг» земельного участка площадью 0,2696 га на ул. 1-я Набережная р. Стрелки,1а под размещение торговой зоны с парковкой. Так закончилась более чем трехгодичная борьба за участок около универмага «Киев», где компания «Укртехносинтез» хотела построить торговый центр.
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Война за землю в Сумах: лаковый кусок в центре не достался частнику (видео)
Предприниматели и местная власть долго судились, и их старания увенчались успехом. 23 депутата Сумского городского совета на сессии 25 января проголосовали за передачу в постоянное пользование КП «Паркинг» земельного участка площадью 0,2696 га на ул. 1-я Набережная р. Стрелки,1а под размещение торговой зоны с парковкой. Так закончилась более чем трехгодичная борьба за участок около универмага «Киев», где компания «Укртехносинтез» хотела построить торговый центр.
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