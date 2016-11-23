Панорама / сумы / новости / события / комментарии
26.01 Четверг

Война за землю в Сумах: лаковый кусок в центре не достался частнику (видео)

Сегодня, 08:39 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Война за землю в Сумах: лаковый кусок в центре не достался частнику (видео)

Предприниматели и местная власть долго судились, и их старания увенчались успехом. 23 депутата Сумского городского совета на сессии 25 января проголосовали за передачу в постоянное пользование КП «Паркинг» земельного участка площадью 0,2696 га на ул. 1-я Набережная р. Стрелки,1а под размещение торговой зоны с парковкой. Так закончилась более чем трехгодичная борьба за участок около универмага «Киев», где компания «Укртехносинтез» хотела построить торговый центр.
Подробности в сюжете Суми UA.

Напечатать Письмо автору Просмотров 114 Комментариев 0

читайте также
Взрывное устройство и белый порошок: переполох в Сумах
Взрывное устройство и белый порошок: переполох в Сумах
23.11.2016, 18:52 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.11.2016, 18:52 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 380 Комментариев 0
Лозунг из трех П: митинг против системы в Сумах (фото) 2 фото
Лозунг из трех П: митинг против системы в Сумах (фото)
21.11.2016, 14:31 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 21.11.2016, 14:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 686 Комментариев 2
В Сумах подорожает хлеб
В Сумах подорожает хлеб
21.11.2016, 10:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.11.2016, 10:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 232 Комментариев 0
Суми. Місто можливостей (відео) 7 фото
Суми. Місто можливостей (відео)
18.11.2016, 17:02 Новость
Панорама Панорама 18.11.2016, 17:02 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 327 Комментариев 0
В Сумах ищут свидетелей ДТП (фото) 6 фото
В Сумах ищут свидетелей ДТП (фото)
18.11.2016, 14:05 Новость
Панорама Панорама 18.11.2016, 14:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 540 Комментариев 0
Киев проигнорировал мнение сумчан
Киев проигнорировал мнение сумчан
18.11.2016, 12:28 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 18.11.2016, 12:28 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 513 Комментариев 0
Ночной переполох в Сумах (фото) 8 фото
Ночной переполох в Сумах (фото)
18.11.2016, 11:33 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 18.11.2016, 11:33 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 246 Комментариев 0
В Сумах достраивают детсад на Августовской (фото) 6 фото
В Сумах достраивают детсад на Августовской (фото)
29.09.2016, 10:16 Новость
Панорама Панорама 29.09.2016, 10:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 180 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Инжиниринговые решения нового поколения
Вчера, 17:36
admin admin Вчера, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 294 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 270 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к возможному повышению цен в сумских маршрутках?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Выбираем чехол для телефона Huawei Nova
24.01.2017, 11:45
admin admin 24.01.2017, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Покупайте статусные автомобили в компании «Статус-Авто»
23.01.2017, 12:51
admin admin 23.01.2017, 12:51 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 66 Комментариев 0
последние комментарии
пенсионер к материалу
Лозунг из трех П: митинг против системы в Сумах (фото)
поддерживаю и призываю всех здравомыслящих людей приссоединиться. Кроме нас самих нам ни кто не поможет,
Вчера, 21:30
Олексій Васильович Ленський к материалу
Страна фокусов
Прем’єр-міністру Гройсману Президенту Порошенко Від замордованого ними громадянина України Ленського Олексія Васильовича, що мешкає в місті Суми, вул. Лохвицька, 13. ...
23.01.2017, 18:43
Сергей Федоров к материалу
Еще один год утраченных возможностей
И это всё из-за СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ что на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а ...
20.01.2017, 23:50
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII