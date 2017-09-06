Восток-Запад: Сумщина перепела Львовщину

Сумщина заняла 4-ю позицию в общеукраинском рейтинге объемов песен на украинском языке в эфире местных и региональных радиостанций. За 1 полугодие 2017 года объем украинских песен составил 58%, тогда как на львовских ФМ-станциях — 50%, волынских — 49%. Об этом сообщила представитель Нацсовета по телевидению и радиовещанию в Сумской области Лариса Якубенко.

Напоминаем, что согласно закону «О телевидения и радиовещании» объем украиноязычных песен должен быть не ниже 25%. Уже в ноябре квоты будут составлять 30%.

Отчет о результатах мониторинга можно посмотреть на сайте НР