Восток-Запад: дополнительный поезд через Сумы будет курсировать до декабря

Дополнительный поезд № 235 сообщением Харьков — Ужгород, назначенный в сентябре, будет курсировать до декабря, когда будет определен новый график.

«УЗ продолжила курсирование поезда 235 Харьков-Ужгород до введения нового графика (11 декабря). Отправление из Харькова по вторникам и пятницам, из Ужгорода по средам и воскресеньям. Поездом можно доехать до городов Западной Украины, а также Киева, Бурыни, Белополья, Сум, Харькова. Впоследствии, с декабря, этот поезд заменит новый, ежедневный, Лисичанск — Ужгород. Мне кажется, что это будет самый длинный маршрут, более 1600 км (1653 км)… », — написал в фейсбуке 1 октября эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ Дмитрий Власенко.