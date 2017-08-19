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Восток-Запад: дополнительный поезд через Сумы будет курсировать до декабря

Сегодня, 14:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Восток-Запад: дополнительный поезд через Сумы будет курсировать до декабря

Дополнительный поезд № 235 сообщением Харьков — Ужгород, назначенный в сентябре, будет курсировать до декабря, когда будет определен новый график.
«УЗ продолжила курсирование поезда 235 Харьков-Ужгород до введения нового графика (11 декабря). Отправление из Харькова по вторникам и пятницам, из Ужгорода по средам и воскресеньям. Поездом можно доехать до городов Западной Украины, а также Киева, Бурыни, Белополья, Сум, Харькова. Впоследствии, с декабря, этот поезд заменит новый, ежедневный, Лисичанск — Ужгород. Мне кажется, что это будет самый длинный маршрут, более 1600 км (1653 км)… », — написал в фейсбуке 1 октября эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ Дмитрий Власенко.

 

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