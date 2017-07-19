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Воспитание чувств: гороскоп на 10 ноября

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Воспитание чувств: гороскоп на 10 ноября

Не рекомендуется принимать решения, основываясь только на собственных чувствах. Куда более правильный вариант — спросить совет у мудрых людей, и только потом выносить окончательные вердикты.
Овен:
Овны сегодня потратят много времени на поиски подарка для своей второй половинке. Вы не поскупитесь на средства, и в итоге ваш невероятно дорогой презент произведёт неизгладимое впечатление на человека, которого вы любите больше всего на свете.
Телец:
Тельцы проведут этот день очень непродуктивно. Вместо решения текущих служебных проблем вы будете расспрашивать вернувшегося из отпуска коллегу обо всех подробностях отдыха на жарком морском побережье.
Близнецы:
Близнецы сегодня откроют для себя много нового. Первой вашей находкой станет кулинарный рецепт, который вы обнаружите в Интернете. Ещё один открытием для вас станет уникальный вид заработка, изобретённый вашим предприимчивым коллегой.
Рак:
Ракам рекомендуется одеваться строго в соответствии с погодой. Ваши попытки произвести впечатление на какую-то особу при помощи яркого летнего наряда чреваты массой проблем (осень не лучшее время для проведения подобных экспериментов).
Лев:
Львы сегодня раскритикуют идею, предложенную своим коллегой. Вам будет стыдно признаться, но главным поводом для этих язвительных замечаний станет банальная зависть (вы не сможете смириться, что не вам принадлежит авторство в этом гениальном проекте).
Дева:
Девы сегодня проведут много часов в обществе профессионального косметолога. Специалисту удастся устранить всё, что вызывало у вас недовольство собой, и вы выйдете из его кабинета со стойким ощущением собственной неотразимости.
Весы:
Весы в этот день позволят себе капризничать даже в присутствие вышестоящего руководства. Парадокс, но ваш шеф пойдёт на поводу у вашего настроения и выполнит просьбу, в ответ на которую другие коллеги обычно слышат отказ и массу нравоучений.
Скорпион:
Скорпионам день подарит шанс сделать активный шаг навстречу своей мечте. Вы воспользуетесь благоприятной обстановкой и намекнёте своей давней зазнобе, что в её присутствие ваше сердце начинает биться намного сильней.
Стрелец:
Стрельцы сегодня примутся устранять аврал, образовавшийся на работе. Когда это утомительное мероприятие подойдёт к концу, вы дадите себе клятву, что будете более рационально распоряжаться своим временем, дабы впредь избегать подобных перегрузок.
Козерог:
Козероги особое внимание уделят своему имиджу и стилю. Вы откажетесь от экономии, выбирая свой гардероб, и этот шаг поможет вам создать безупречный образ, который максимально соответствует уровню жизни успешного человека.
Водолей:
Водолеи сегодня испытают сильнейший приступ ревности. Ваша вторая половинка даст вам повод усомниться к своей верности, сразу после чего вы устроите скандал, соберёте свои вещи и на несколько дней уедете прочь из дома.
Рыбы:
Рыбы сегодня станут объектом чьих-то изысканных ухаживаний. Вам польстит повышенный интерес к своей персоне, но вы не сможете сказать «да» своему поклоннику (или поклоннице), так как далеко не всё в его облике и поведении будет вызывать у вас восхищение.

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