В воскресенье на Сумщине простятся с Сергеем Клочковым

5 марта в селе Дорошовка Ямпольского района простятся с Сергеем Валентиновичем КЛОЧКОВЫМ, который умер от тяжелых ран в госпитале Днепра, — сообщает Ямпольская РДА.

2 апреля он должен был праздновать свой тридцатый день рождения.

Командир отделения зенитного ракетного взвода 1987 года рождения был тяжело ранен при исполнении воинского долга в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщает ЯмпольИнфо, страшная весть пришла родителям военнослужащего сегодня. Это уже второй военнослужащий из Ямпольского района, который отдал жизнь за свободу и независимость Родины. Вечная память и слава Герою!