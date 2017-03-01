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В воскресенье на Сумщине простятся с Сергеем Клочковым

Сегодня, 20:40 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все
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В воскресенье на Сумщине простятся с Сергеем Клочковым

5 марта в селе Дорошовка Ямпольского района простятся с Сергеем Валентиновичем КЛОЧКОВЫМ, который умер от тяжелых ран в госпитале Днепра, — сообщает Ямпольская РДА.
2 апреля он должен был праздновать свой тридцатый день рождения.
Командир отделения зенитного ракетного взвода 1987 года рождения был тяжело ранен при исполнении воинского долга в зоне проведения антитеррористической операции.
Как сообщает ЯмпольИнфо, страшная весть пришла родителям военнослужащего сегодня. Это уже второй военнослужащий из Ямпольского района, который отдал жизнь за свободу и независимость Родины. Вечная память и слава Герою!

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