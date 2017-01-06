Воплощайте планы: гороскоп на 13 января

13 января 2017 года будет изобиловать очень яркими и динамичными событиями. Все планы, составленные в этот день, практически без усилий будут воплощены в жизнь, причём в оптимально короткие сроки.

Овен:

Овны сегодня займутся очень хлопотной и утомительной работой. Начальство, быстро оценив ваш энтузиазм, выпишет вам премию и даст надежду, что уже в ближайшем будущем вы получите заветное повышение.

Телец:

Тельцам лучше всего будет удаваться в этот день неторопливая работа с цифрами. Вечером, возвратившись домой, вы захотите окунуться в полностью противоположную атмосферу, включите громкую музыку и начнёте ритмично двигаться.

Близнецы:

Близнецам на сегодня следует отказаться от инновационного подхода на рабочем месте. Действуйте только проверенным путём и не стесняйтесь в случае необходимости спрашивать совет у более опытных сослуживцев.

Рак:

Ракам в этот день предстоит отказаться от собственного эгоизма. Тем более что люди, которым вы успеете сегодня помочь, отложив личные дела и проблемы, уже в обозримом будущем составят вам не плохую протекцию.

Лев:

Все усилия Львов в этот день окажутся тщетными. Ваши попытки добиться признания на работе обречены на провал по вине более удачливого коллеги. Вечером причиной ваших беспокойств станет отсутствие взаимопонимания с любимым человеком.

Дева:

Девы 13 января будут на удивление энергичны. С большим рвением вы выполните все текущие служебные дела, поможете своим коллегам, а вечером, едва вернувшись домой, примитесь устранять беспорядок в своём личном пространстве.

Весы:

У Весов в этот день большое беспокойство вызовет состояние своего организма. Решив, что лёгкое недомогание спровоцировал вирус или инфекция, вы без промедлений поспешите к врачу, но он после осмотра развеет все ваши тревоги.

Скорпион:

Скорпионов 13 января 2017г ожидает колоссальный успех в ранее начатых бизнес-проектах. Вы сможете подписать очень выгодный деловой контракт, найти зарубежных инвесторов или одержать окончательную победу над конкурентами.

Стрелец:

Стрельцам сегодня необходимо проявить предельную внимательность при построении диалога со своим руководством. Воздержитесь от резких замечаний и язвительных фраз, если вам действительно дорого нынешнее место работы.

Козерог:

Козероги 13 января 2017 будут очень медлительны и нерасторопны. Взвалив основную работу на младших коллег, всё своё рабочее время вы посвятите переписке в социальных сетях или звонкам по телефону.

Водолей:

Водолеи сегодня превратятся в главный объект чьих-то злых сплетен и слухов. Кто-то из знакомых распустит очередную «утку» про вас, что спровоцирует в вашей душе целую бурю негативных эмоций.

Рыбы:

Рыбам в этот день желательно на корню гасить любого рода стычки с коллегами. Если служебный коллектив ополчится на вас, ваше пребывание в нынешней должности окажется под огромной угрозой.