«Воля» повышает абонплату за свои услуги с 1 февраля

Провайдер телекоммуникационных услуг «Воля» с 1 февраля повышает тарифы на телекоммуникационные услуги в среднем на 6%. Об этом сообщается на сайте компании. «К сожалению, с учетом экономических составляющих, мы вынуждены с 1 февраля 2017 года повысить размер абонентской платы за телекоммуникационные услуги в среднем до 6%», — отмечается в сообщении. Повышение коснется части телевизионных пакетов, а также интернет-тарифов и пакетов «ТВ+Интернет». Кроме того, подорожают дополнительные пакеты «Спорт» и «Футбол HD», — сообщает РБК.

Повышение тарифов в «Воле» связывают с экономической ситуацией в стране. В частности, в компании отметили, что тарифы на тепло выросли по сравнению с прошлым годом на 18%, на электроэнергию на 24%, а курс доллара по отношению к гривне – на 13%. «А значительная часть наших расходов – валютная составляющая», — подчеркнули в компании. Напомним, «Воля» повысила тарифы в среднем на 9% с 1 августа 2016 года. «