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15.06 Четверг

Волны позитива: гороскоп на 15 июня

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Волны позитива: гороскоп на 15 июня

Этот день пройдёт на позитивной волне и принесёт ощущение единства со своими коллегами. Подавляющее большинство людей будет находиться в атмосфере минувших выходных, а потому в этот день мало кто сможет полноценно сосредоточиться на работе.
Овен:
Овнам сегодня есть смысл обратиться к начальству с просьбой о прибавке к зарплате. Пока шеф не забыл, как вы ему помогли, вам следует ловить столь удачный момент, ведь подобный шанс в ближайшее время вам вряд ли представится.
Телец:
Тельцам будет очень сложно понять желания окружающих. Пока вы с головой сосредоточены на своих личных делах, вам окажется не под силу расшифровать завуалированные намёки, скрытые в адресованных вам посланиях.
Близнецы:
Интересы Близнецов в этот день будут на удивление приземлёнными. В дневные часы вы будете старательно подсчитывать свой бюджет, а вечером с ни меньшим пристрастием займётесь ревизией в своём гардеробе.
Рак:
Раки сегодня успешно избавятся от многих проблем благодаря своей природной интуиции. Вы и сами удивитесь, что ваше «шестое чувство» способно подсказывать вам выход из тупика и из тех ситуаций, в которых логика бессильна.
Лев:
Львам в этот день не следует допускать панибратство в общении с вышестоящим руководством. Ваш шеф не поддержит выбранный вами фривольный тон и даже затаит на вас большую обиду.
Дева:
Девам в этот день суждено получить какое-то важное известие от людей, проживающих в другом городе. Эта информация заметно поднимет ваш эмоциональный настрой, что не слишком поспособствует продуктивности вашей работы.
Весы:
Весам предстоит сосредоточенно подойти к решению проблем младших родственников. Из-за проказ своих детей вам придётся пораньше вернуться домой и проявить чудеса дипломатии в общении с обиженными ими соседями.
Скорпион:
Скорпионы сегодня примут очень мудрое решение относительно будущего своей карьеры. Вы откажетесь от поездки в другой город или страну, так как высокооплачиваемая работа вдали от своей семьи покажется вам большим испытанием.
Стрелец:
Стрельцы сегодня будут немногословны и очень критичны. Вы слишком ответственно отнесётесь к необходимости контролировать работу своих коллег в отсутствие шефа и постараетесь любым путём оправдать оказанное вам доверие.
Козерог:
Для Козерогов в этот день повышается риск получить сильное пищевое отравление. Сегодня вам следует воздержаться от употребления экзотических блюд и категорически отказаться от перекусов «фаст-фудом».
Водолей:
Водолеи сегодня смогут наладить очень выгодное деловое партнёрство. Вашим соратником в новой бизнес-задумке окажется порядочный человек, который помимо прочего обладает креативным мышлением и высоким уровнем профессионализма.
Рыбы:
Рыбам удастся поймать в свои руки удачу. Крупная сумма, обладателем которой вы станете к концу этого дня, ещё раз докажет расхожую фразу — шампанское является напитком людей, которые не пугаются риска.

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