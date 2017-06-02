Волны позитива: гороскоп на 15 июня

Этот день пройдёт на позитивной волне и принесёт ощущение единства со своими коллегами. Подавляющее большинство людей будет находиться в атмосфере минувших выходных, а потому в этот день мало кто сможет полноценно сосредоточиться на работе.

Овен:

Овнам сегодня есть смысл обратиться к начальству с просьбой о прибавке к зарплате. Пока шеф не забыл, как вы ему помогли, вам следует ловить столь удачный момент, ведь подобный шанс в ближайшее время вам вряд ли представится.

Телец:

Тельцам будет очень сложно понять желания окружающих. Пока вы с головой сосредоточены на своих личных делах, вам окажется не под силу расшифровать завуалированные намёки, скрытые в адресованных вам посланиях.

Близнецы:

Интересы Близнецов в этот день будут на удивление приземлёнными. В дневные часы вы будете старательно подсчитывать свой бюджет, а вечером с ни меньшим пристрастием займётесь ревизией в своём гардеробе.

Рак:

Раки сегодня успешно избавятся от многих проблем благодаря своей природной интуиции. Вы и сами удивитесь, что ваше «шестое чувство» способно подсказывать вам выход из тупика и из тех ситуаций, в которых логика бессильна.

Лев:

Львам в этот день не следует допускать панибратство в общении с вышестоящим руководством. Ваш шеф не поддержит выбранный вами фривольный тон и даже затаит на вас большую обиду.

Дева:

Девам в этот день суждено получить какое-то важное известие от людей, проживающих в другом городе. Эта информация заметно поднимет ваш эмоциональный настрой, что не слишком поспособствует продуктивности вашей работы.

Весы:

Весам предстоит сосредоточенно подойти к решению проблем младших родственников. Из-за проказ своих детей вам придётся пораньше вернуться домой и проявить чудеса дипломатии в общении с обиженными ими соседями.

Скорпион:

Скорпионы сегодня примут очень мудрое решение относительно будущего своей карьеры. Вы откажетесь от поездки в другой город или страну, так как высокооплачиваемая работа вдали от своей семьи покажется вам большим испытанием.

Стрелец:

Стрельцы сегодня будут немногословны и очень критичны. Вы слишком ответственно отнесётесь к необходимости контролировать работу своих коллег в отсутствие шефа и постараетесь любым путём оправдать оказанное вам доверие.

Козерог:

Для Козерогов в этот день повышается риск получить сильное пищевое отравление. Сегодня вам следует воздержаться от употребления экзотических блюд и категорически отказаться от перекусов «фаст-фудом».

Водолей:

Водолеи сегодня смогут наладить очень выгодное деловое партнёрство. Вашим соратником в новой бизнес-задумке окажется порядочный человек, который помимо прочего обладает креативным мышлением и высоким уровнем профессионализма.

Рыбы:

Рыбам удастся поймать в свои руки удачу. Крупная сумма, обладателем которой вы станете к концу этого дня, ещё раз докажет расхожую фразу — шампанское является напитком людей, которые не пугаются риска.