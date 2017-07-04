Военным в зоне АТО повысили зарплату (инфографика)

С 1 сентября зарплаты у военных должны были вырасти почти в два раза. Теперь рядовые солдаты, служащие в зоне АТО, будут получать 17000 гривен в месяц, из которых 7000 грн – это основное денежное обеспечение, 10000 грн – это доплаты, — сообщает РИА Новости Украина.



Зарплаты военных даже в зоне АТО были мизерными: у рядового — 2341 грн, командира взвода — 3801 грн, командира батальона — 5601 грн. В мае 2014 года Кабмин ввел надбавки за участие в антитеррористической операции. Ее размер стартовал с 3000 грн. Награда выплачивалась пропорционально дням, проведенным в АТО. И лишь с 1 февраля 2015 года военным назначили боевую тысячу, обещанную Порошенко. За каждый день непосредственных боевых столкновений военные должны были получать 1000 грн. 31 января 2015 года Кабмин принял постановление о выплате вознаграждения военным в особый период и во время проведения АТО. Согласно постановлению военным были положены выплаты за участие в АТО в размере 100% месячного денежного обеспечения пропорционально дням участия, награды за успешное участие в боевых действиях и уничтожение (захват) военной техники врага. В частности, за успешное выполнение заданий по уничтожению техники предполагалась награда в размере от 12 180 грн — за подбитый военный автомобиль, до 243 600 грн — за боевой корабль первого ранга. Однако многие боцы жаловались, что получить эти деньги было достаточно сложно.