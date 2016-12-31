Военное присутствие на Донбассе (инфографика)

Создана карта российского военного присутствия на востоке Украины. На ней показано, где на территории нашего государства в 2014-2015 годах находились подразделения ВС РФ, которые воевали против украинских защитников, передает Украинский кризисный медиа-центр, — сообщает Сегодня

Инфографика, как отмечается, опубликована в связи с тем, что в эти дни в Международном суде ООН в Гааге продолжаются слушания иска Украины против России.



Напомним, 6 марта в Гааге в рамках иска Украины против Российской Федерации Международный суд ООН начал слушания о применении предупредительных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан.

Этот иск был подан 16 января 2017 года в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.