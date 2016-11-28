Водоканал в Сумах захотел лишнего

Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины рекомендовало КП «Горводоканал» Сумского городского совета прекратить действия, которые содержат признаки злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынках услуг централизованного снабжения холодной воды и водоотведения.

По результатам рассмотрения заявления двух предпринимателей, которые приобрели в совместную собственность нежилое помещение и обратились в Горводоканал по перезаключение договоров на предоставление услуг с предыдущего собственника помещения на них, отделением было установлено следующее:

Горводоканал обуславливает заключение договоров на водоснабжение и прием сточных вод с субъектами хозяйствования, объекты которых присоединены к его сетям, предоставлением документов, которые не предусмотрены действующими нормативно-правовым актами в сфере водоснабжения и водоотведения, и заключением договоров на предоставление Горводоканалом дополнительных платных услуг, которые им не нужны, или которые они могут получить у других поставщиков.

В частности Горводоканал заставляет этих субъектов хозяйствования :

- получить у него технические условия на присоединение к системам централизованного водоснабжения и водоотведения, которые являются платными, при том, что объекты потребителей уже были присоединены ранее (в которых могут быть определены новые условия и требования к системе водоснабжения и водоотведения такие как место присоединения к сетям, места расположения средств учета потребленной воды и тому подобное). Стоимость услуги – 841,27 грн.;

- заключить с ним договор на лабораторное исследование питьевой воды, который предусматривает предоставление платных услуг, при том, что контроль за соответствием качества питьевой воды требованиям государственных санитарных норм и правил является обязанностью Предприятия. Стоимость услуги – 1094,02 грн.;

- заключить с ним договор на лабораторное исследование сточных вод, который предусматривает периодическое осуществление платных анализов качества секущих вод Потребителей, при том, что Потребители имеют право самостоятельно выбирать субъекта (лабораторию), с помощью которого будут осуществлять контроль за качеством собственных сточных вод. Стоимость услуги – 1405,17 грн;

- заключить с ним договор на совместное обследование систем водопользования, который предусматривает предоставление Горводоканалом не предусмотренной законодательством платной услуги. Стоимость услуги — 529,66 грн.

В связи с указанным административная коллегия территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины предоставила КП «Горводоканал» Сумского горсовета рекомендации прекратить действия, которые содержат признаки злоупотребления монопольным положением, путем исключения из перечня документов, необходимых для заключения договора на водоснабжение и прием сточных вод с субъектами хозяйствования (юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями), объекты которых уже присоединены к системам централизованного водоснабжения и водоотведения г. Сумы, документов, предоставление которых не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами в сфере водоснабжения и водоотведения и договоров на предоставление дополнительных платных услуг, которые им не нужны или которые они могли бы купить у других поставщиков, — информирует пресс-центр Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины.