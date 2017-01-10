Панорама / сумы / новости / события / комментарии
19.01 Четверг

«Водохрещення» в Сумах: как ныряли и веселились от души (фото)

Сегодня, 14:50 Категория: Рубрика: Город Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский

День Крещения Господнего или «Водохрещення» в Сумах традиционно является и церковным праздником, и массовым общественным мероприятием. Прруби в виде креста были заранее подготовлены по всему течению Псла — от пешеходного моста в районе «Здыбанки» до моста от городского парка к ул. Прокофьева. После молебна в храмах и крестного хода — милости просим. Хотя многим не терпелось нырнуть прямо с утра — в 8.00 были замечены первые любители окунуться. Ну а массовая эксплуатация крестовидных прорубей-иорданей началась с 12.00 и далее продолжалась стихийно. Наибольшее количество окунающихся и сочувствующих отмечено у Харьковского моста, зато при освящении вод у моста на Прокофьева присутствовали главные люди города во главе с мэром Александром Лысенко, который окунулся «за город Сумы».
Долго еще в ледяную воду летали тела отчаянных сумчан и сумчанок. Заметно, что от погружения в холодную воду люди испытывали истинное удовольствие, а не ныряли просто для демонстрации своей выносливости и мужества. Весело, с улыбками, перекрестившись и крикнув: «Слава Україні!!!»

Напечатать Письмо автору Просмотров 7 Комментариев 0

читайте также
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
10.01.2017, 11:09 Новость
Панорама Панорама 10.01.2017, 11:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 842 Комментариев 0
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото) 58 фото
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)
11.11.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 11.11.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура Регион: Сумы Просмотров 219 Комментариев 0
В Сумах рабочие требовали справедливости (фото) 4 фото
В Сумах рабочие требовали справедливости (фото)
09.11.2016, 12:39 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 09.11.2016, 12:39 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 2 194 Комментариев 5
В центре Сум на ул. Соборной возобновились строительные работы
В центре Сум на ул. Соборной возобновились строительные работы
09.11.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 09.11.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 332 Комментариев 0
Заграничный отдых для сумчанина закончился заключением в польской тюрьме
Заграничный отдых для сумчанина закончился заключением в польской тюрьме
04.10.2016, 14:33 Новость
Панорама Панорама 04.10.2016, 14:33 Категория: Новость Рубрики: Мир, Город, Общество, Происшествия Регионы: Мир, Украина Просмотров 761 Комментариев 0
Партийцы не смогли достучаться до власти Сум
Партийцы не смогли достучаться до власти Сум
06.09.2016, 12:03 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.09.2016, 12:03 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 187 Комментариев 0
Трагедия в Сумах: подробности (видео)
Трагедия в Сумах: подробности (видео)
11.08.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 11.08.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 651 Комментариев 0
Сумы простятся с Дмитрием Фоменко
Сумы простятся с Дмитрием Фоменко
06.06.2016, 17:16
Панорама Панорама 06.06.2016, 17:16 Категория: Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 479 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 223 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 241 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к решению властей призвать служить офицеров запаса (выпускников военных кафедр) на 1,5 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 57 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
Недвижимость в Украине (инфографика)
Что касается цен на социальное жилье советских времен, то они как раз ещё более-менее держатся, хоть и немного упали. А ...
Сегодня, 11:38
Анна Янчук к материалу
Справа «ліквідація». Почали з хворих
Ну так да, однозначно возле больницы есть хорошая парковая зона - самое лучшее место для нового особнячка власть имущих.
16.01.2017, 12:24
Анна Янчук к материалу
Удобный и доступный шопинг в интернет-магазинах
Я уже давно большую часть покупок делаю в интернет-магазинах. Конечно, есть такие товары, которые лучше покупать оффлайн - еда, парфюмерия, ...
16.01.2017, 12:19
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII