«Водохрещення» в Сумах: как ныряли и веселились от души (фото)

День Крещения Господнего или «Водохрещення» в Сумах традиционно является и церковным праздником, и массовым общественным мероприятием. Прруби в виде креста были заранее подготовлены по всему течению Псла — от пешеходного моста в районе «Здыбанки» до моста от городского парка к ул. Прокофьева. После молебна в храмах и крестного хода — милости просим. Хотя многим не терпелось нырнуть прямо с утра — в 8.00 были замечены первые любители окунуться. Ну а массовая эксплуатация крестовидных прорубей-иорданей началась с 12.00 и далее продолжалась стихийно. Наибольшее количество окунающихся и сочувствующих отмечено у Харьковского моста, зато при освящении вод у моста на Прокофьева присутствовали главные люди города во главе с мэром Александром Лысенко, который окунулся «за город Сумы».

Долго еще в ледяную воду летали тела отчаянных сумчан и сумчанок. Заметно, что от погружения в холодную воду люди испытывали истинное удовольствие, а не ныряли просто для демонстрации своей выносливости и мужества. Весело, с улыбками, перекрестившись и крикнув: «Слава Україні!!!»