Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.02 Вторник

Водное царство в Сумах

Сегодня, 11:20 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ Регион: Сумы
Панорама Панорама
Водное царство в Сумах

КП «Горводоканал» закупил новую технику и планирует повысить тарифы
В среду 25 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провела открытое заседание, на котором представители органов местного самоуправления «защищали» новые тарифы на воду и стоки. После появился проект постановления, но это еще не повышение. «Просчитали новые тарифы и подали на рассмотрение НКРЭКП. Уже есть проект постановления. Его еще месяц будут обсуждать. Затем только примут решение, которое вступит в силу после утверждения в Минюсте. Когда тариф повысится — обязательно сообщим», — заявили в пресс-службе КП «Горводоканал».
Этого можно ожидать не раньше марта.
Как считали
С 29 января 2016 г., после вступления в силу постановления от 26.11.2015 года №2868 НКРЭКП для КП «Горводоканал», в Сумах действуют следующие тарифы по категориям потребителей:
1) на централизованное водоснабжение и водоотвод (для населения частного сектора (без поверки приборов учета), бюджетные учреждения и другие потребители, расположенные в одноквартирных домах;
2) на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) для населения многоэтажных домов (с поверкой квартирных приборов учета), бюджетных учреждений и других потребителей, расположенных в многоэтажных домах.
Как их планируют изменить, смотри таблицу.

Все понимают, что после их утверждения произошел рост цен на материально-технические ресурсы, энергоносители, расходные материалы, увеличился размер минимальной зарплаты и упали объемы производства. Все это и отражено в проекте новых тарифов.
«Предложенный тариф нас полностью устраивает. Планируется увеличение на 40,9% по водоснабжению и на 12,9% — по водоотведению. В тарифах учтено уменьшение объемов реализации на 15,3% по водоснабжению и 7,8% — по водоотведению. Изменились расходы на оплату труда — 5,99% по водоснабжению и 4,06% — по водоотведению. Уменьшились затраты на амортизационные отчисления: 343 тыс. грн., или 8%, по водоснабжению и 129 тыс. грн., или 3%, по водоотводу; увеличились затраты на электроснабжение: 25% по водоснабжению и 2% — по водоотведению. Изменились и затраты на ремонты, ГСМ и реагенты», — заявил на заседании НКРЭКП заместитель мэра Александр ЖУРБА.
Членов комиссии интересовала разница в тарифах. Как выяснилось, она составляет за 2015 год – 33,9 млн грн., а в 2016 г. — 600-700 тыс. грн. Услышав эту информацию, киевские специалисты заметили, что это проблема местной власти и предприятия, которое не установило экономически обоснованные тарифы. В Киеве есть одно требование: установить тарифы, которые позволят лет за 10 обновить все аварийные сети. В Сумах таких 200 км.
Радостное пополнение
КП «Горводоканал» продолжает обновлять автопарк. На прошлой неделе продемонстрировали купленные новинки: универсальную аварийную машину, илосос, помпы и сварочные аппараты. На приобретение новой качественной техники было потрачено 6,2 млн грн. из городского бюджета. Современные машины могут работать даже при температуре -20 С и погружаться на восьмиметровую глубину. С их помощью обещают очищать сети более качественно. Для работы на новой современной технике специалисты предприятия прошли специальное обучение

Тарифы не повышены, но просчитаны. Они могут увеличиться более чем на 27%

«Использование новой современной техники будет способствовать более эффективному и качественному обслуживанию сетей, позволит выполнить значительно больший объем работ и сэкономить средства, не тратя их на аренду подобной техники», — Анатолий Сагач, директор КП «Горводоканал».

Фото:
Чудо техники. Каналопромывочный автомобиль (на шасси МАЗ-6312С3-525-010, Евро-5) стоимостью 3,68 млн грн. предназначен для промывки уличных канализационных сетей и коллекторов диаметром от 50 мм до 1500 мм

Ирина Власова, «Панорама» №6

Напечатать Письмо автору Просмотров 243 Комментариев 0

читайте также
Взяли в оборот: тарифы на Сумщине никак не успокоятся
Взяли в оборот: тарифы на Сумщине никак не успокоятся
01.02.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 01.02.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Архив номеров, Город, Городские новости, Жизнь, ЖКХ, Экономика Регион: Сумы Просмотров 386 Комментариев 0
В Сумах избрана мера пресечения водителю маршрутки, переехавшей мужчину (видео)
В Сумах избрана мера пресечения водителю маршрутки, переехавшей мужчину (видео)
26.12.2016, 08:09 Новость
Панорама Панорама 26.12.2016, 08:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 511 Комментариев 0
Сумчане следят за уборкой снега (фото) 11 фото
Сумчане следят за уборкой снега (фото)
23.12.2016, 08:20 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 343 Комментариев 0
В Сумах: неделя без света
В Сумах: неделя без света
28.11.2016, 07:09 Новость
Панорама Панорама 28.11.2016, 07:09 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ Регион: Сумы Просмотров 94 Комментариев 0
Из жизни водоплавающих и спасателей: операция в Сумах (фото) 5 фото
Из жизни водоплавающих и спасателей: операция в Сумах (фото)
25.11.2016, 19:19 Новость
Панорама Панорама 25.11.2016, 19:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 226 Комментариев 0
Нет коммунальному колхозу
Нет коммунальному колхозу
15.11.2016, 10:12 Новость
Панорама Панорама 15.11.2016, 10:12 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ Регион: Сумы Просмотров 368 Комментариев 0
Тарифный манифест: акция в Сумах (фото) 4 фото
Тарифный манифест: акция в Сумах (фото)
20.10.2016, 13:12 Новость
Панорама Панорама 20.10.2016, 13:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 464 Комментариев 0
Коллектор и детсад: глобальное обновление в Сумах 2 фото
Коллектор и детсад: глобальное обновление в Сумах
17.10.2016, 13:17 Новость
Панорама Панорама 17.10.2016, 13:17 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ Регион: Сумы Просмотров 274 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Ваша личная радость без провода
27.01.2017, 10:38
admin admin 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Инжиниринговые решения нового поколения
25.01.2017, 17:36
admin admin 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 380 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 314 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли вы блокаду торговли с оккупированными территориями?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Уличная наружная реклама
Вчера, 18:35
admin admin Вчера, 18:35 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
В 2017 году Porsche обновит модели Cayenne и Panamera Sport Turismo
31.01.2017, 10:24
admin admin 31.01.2017, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0
Работа с покупателем нестандартными методами
27.01.2017, 17:59
admin admin 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Как отличить интернет-телевидение от IPTV
27.01.2017, 16:24
admin admin 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Пять привычек, которые влияют на психику
27.01.2017, 13:56
admin admin 27.01.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
В Сумах на Покровской площади одели деревья (фото)
Маразм крепчает. Кругом один евромайдан.
Сегодня, 11:51
Петро Васильович к материалу
В Сумах на Покровской площади одели деревья (фото)
Повнiстю згоден.
Вчера, 22:50
Анархист к материалу
В Сумах на Покровской площади одели деревья (фото)
Та це ж долбо*бизм! Зачем засорять город? Та возьмите и так раздайте бездомным.
Вчера, 21:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII