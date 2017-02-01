Водное царство в Сумах

КП «Горводоканал» закупил новую технику и планирует повысить тарифы

В среду 25 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провела открытое заседание, на котором представители органов местного самоуправления «защищали» новые тарифы на воду и стоки. После появился проект постановления, но это еще не повышение. «Просчитали новые тарифы и подали на рассмотрение НКРЭКП. Уже есть проект постановления. Его еще месяц будут обсуждать. Затем только примут решение, которое вступит в силу после утверждения в Минюсте. Когда тариф повысится — обязательно сообщим», — заявили в пресс-службе КП «Горводоканал».

Этого можно ожидать не раньше марта.

Как считали

С 29 января 2016 г., после вступления в силу постановления от 26.11.2015 года №2868 НКРЭКП для КП «Горводоканал», в Сумах действуют следующие тарифы по категориям потребителей:

1) на централизованное водоснабжение и водоотвод (для населения частного сектора (без поверки приборов учета), бюджетные учреждения и другие потребители, расположенные в одноквартирных домах;

2) на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) для населения многоэтажных домов (с поверкой квартирных приборов учета), бюджетных учреждений и других потребителей, расположенных в многоэтажных домах.

Как их планируют изменить, смотри таблицу.



Все понимают, что после их утверждения произошел рост цен на материально-технические ресурсы, энергоносители, расходные материалы, увеличился размер минимальной зарплаты и упали объемы производства. Все это и отражено в проекте новых тарифов.

«Предложенный тариф нас полностью устраивает. Планируется увеличение на 40,9% по водоснабжению и на 12,9% — по водоотведению. В тарифах учтено уменьшение объемов реализации на 15,3% по водоснабжению и 7,8% — по водоотведению. Изменились расходы на оплату труда — 5,99% по водоснабжению и 4,06% — по водоотведению. Уменьшились затраты на амортизационные отчисления: 343 тыс. грн., или 8%, по водоснабжению и 129 тыс. грн., или 3%, по водоотводу; увеличились затраты на электроснабжение: 25% по водоснабжению и 2% — по водоотведению. Изменились и затраты на ремонты, ГСМ и реагенты», — заявил на заседании НКРЭКП заместитель мэра Александр ЖУРБА.

Членов комиссии интересовала разница в тарифах. Как выяснилось, она составляет за 2015 год – 33,9 млн грн., а в 2016 г. — 600-700 тыс. грн. Услышав эту информацию, киевские специалисты заметили, что это проблема местной власти и предприятия, которое не установило экономически обоснованные тарифы. В Киеве есть одно требование: установить тарифы, которые позволят лет за 10 обновить все аварийные сети. В Сумах таких 200 км.

Радостное пополнение

КП «Горводоканал» продолжает обновлять автопарк. На прошлой неделе продемонстрировали купленные новинки: универсальную аварийную машину, илосос, помпы и сварочные аппараты. На приобретение новой качественной техники было потрачено 6,2 млн грн. из городского бюджета. Современные машины могут работать даже при температуре -20 С и погружаться на восьмиметровую глубину. С их помощью обещают очищать сети более качественно. Для работы на новой современной технике специалисты предприятия прошли специальное обучение

Тарифы не повышены, но просчитаны. Они могут увеличиться более чем на 27%

«Использование новой современной техники будет способствовать более эффективному и качественному обслуживанию сетей, позволит выполнить значительно больший объем работ и сэкономить средства, не тратя их на аренду подобной техники», — Анатолий Сагач, директор КП «Горводоканал».

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Чудо техники. Каналопромывочный автомобиль (на шасси МАЗ-6312С3-525-010, Евро-5) стоимостью 3,68 млн грн. предназначен для промывки уличных канализационных сетей и коллекторов диаметром от 50 мм до 1500 мм

Ирина Власова, «Панорама» №6