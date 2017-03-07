Водитель подшофе устроил ДТП в Сумах (фото)

17 марта около 15 часов на проспекте Курском произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz и ВАЗ. Как выяснилось, водитель ВАЗ не учел безопасного интервала и столкнулся с иномаркой.

При оформлении происшествия полицейские заметили, что водитель ВАЗ имеет явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении оказался положительным — 2,27 промилле, что более 11 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на водителя ВАЗ два протокола: по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП, — сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сум.