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23.03 Четверг

Водитель подшофе устроил ДТП в Сумах (фото)

Сегодня, 01:44 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
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17 марта около 15 часов на проспекте Курском произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz и ВАЗ. Как выяснилось, водитель ВАЗ не учел безопасного интервала и столкнулся с иномаркой.
При оформлении происшествия полицейские заметили, что водитель ВАЗ имеет явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении оказался положительным — 2,27 промилле, что более 11 раз превышает допустимую норму.
Патрульные составили на водителя ВАЗ два протокола: по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП, — сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сум.

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