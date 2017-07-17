Побеседуем: вода познается в сравнении

Говорят, вода — источник жизни, но и она познается в сравнении. Летом особенно важно, сколько и какую воду мы пьем. Поэтому о влиянии питьевой воды на организм человека мы решили поговорить с гастроэнтерологом СОКБ с 55-летним стажем — Светланой НИКОЛАЕНКО, которая точно знает, какая вода полезна для нашего организма

r: Зачем нашему организму нужна вода?

Светлана Николаенко: Как известно, организм человека в большей степени состоит из воды. Она составляет 97% массы организма младенца, взрослого — около 70%, у пожилого человека снижается до 50-60%. Все наши органы, мышцы и даже скелет наполнены ею. Соответственно, все обменные процессы, которые происходят в организме, осуществляются благодаря воде в теле человека. Поэтому для того чтобы обмен веществ в нашем организме происходил сбалансированно, нужно постоянно поддерживать оптимальный водный баланс.

r: Расскажите о суточных нормах ее употребления.

С.Н.: Для взрослого человека ежедневная норма составляет 1,5-2 литра, школьника — 400-500 мл, детям достаточно 300-400 мл. Пожилым людям необходимо употреблять жидкости не менее 1,5-2 литра в день, а тем, у кого проблемы со здоровьем, объемы приема воды и пищи устанавливает лечащий врач. Я также рекомендую ежедневно утром натощак выпивать стакан воды; пить небольшими глотками, до еды за 30-40 минут.

r: Какие есть виды питьевой воды и в чем заключаются особенности употребления каждого из них?

С.Н.: Сегодня в Сумской области разные источники питьевой воды.

Водопроводная — это вода, очищенная на водоканале, она является самой употребляемой и доступной. Ее желательно использовать для применения в пищу после предварительной очистки.

Вода из скважин и колодцев используется, как правило, в частном секторе и в обязательном порядке подлежит к очищению, так как может вмещать в себя микроэлементы и организмы, которые негативно влияют на здоровье человека.

Бутилированная — вода, очищенная промышленным способом, соответствует государственным требованиям и стандартам к питьевой воде и помещена в гигиенический контейнер (бутылку) для употребления населением.

Минеральная — это вода, в которой присутствует повышенное содержание тех или иных солей, она также является бутилированной. Ее различают по содержанию солей на столовую (до 1 г на литр), лечебно-столовую (1-10 г на литр), лечебную (10-15 г на литр). В неограниченных количествах можно употреблять только столовую, остальные же не рекомендуются для частого применения, их используют для лечения и профилактики заболеваний.

r: Может ли употребление некачественной воды вызвать болезнь?

С.Н.: Да, например превышенное содержание хлора в воде уничтожает здоровую микрофлору кишечника, которая обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма, и может привести к дисбактериозу. Хлор также может вступать в реакцию с различными веществами, что содержатся в воде, и образовывать канцерогенные соединения, которые могут привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Загрязнение же воды солями тяжелых металлов, ржавчиной и различными вредными примесями может вызвать болезни почек, печени и, естественно, желудочно-кишечного тракта.

r: Как вы считаете, можно сумчанам пить воду из-под крана?

С.Н.: Знаете, несмотря на то что в нашей области вода по качеству одна из наилучших на территории Украины, так как добывается из глубоководных артезианских скважин, я все-таки советую ее очищать. Ведь на качество воды влияет и состояние труб, по которым она поступает непосредственно в кран.

r: Какие есть способы очищения воды из-под крана?

С.Н.: В основном, чтобы очистить воду от вредных примесей (солей тяжелых металлов, различных химических веществ) и бактерий, используют специальные фильтры. Как правило, используют натрубные и фильтры-кувшины. Также воду можно очистить методом кипячения, настаивания, заморозки, применением угля и даже серебром.

r: Считаете ли вы бутилированную воду безопасней по сравнению с водопроводной?

С.Н.: В какой-то степени да, так как на производствах ее очень хорошо очищают. Но при правильном подходе к употреблению нашей артезианской воды из-под крана, а именно ее очищении, нет надобности тратить немалые суммы на приобретение бутиллированной воды.

r: Какова частота употребления воды в разные времена года, особенно летом?

С.Н.: В зависимости от времени года организму необходимо различное количество употребляемой воды и пищи. В летний сезон, когда мы более активно потеем и потеря жидкости увеличивается, пить воды нужно больше, чем в остальные. Но самое главное — прислушиваться к своему организму, который сигнализирует нам о необходимости питья чувством жажды.

r: Как избежать обезвоживания и каковы его симптомы?

С.Н.: В день наш организм теряет около двух литров жидкости, поэтому здоровому человеку ежедневно нужно употреблять дневную норму. Чтобы избежать обезвоживания, на протяжении дня лучше употреблять малые порции питья, нежели сразу выпивать большое количество. К основным симптомам обезвоживания относят усиленное чувство жажды, сухость во рту, головокружение, слабость.

r: Правильным ли является утверждение, что пожилые люди должны употреблять воды меньше, нежели молодые?

С.Н.: Нет, в пожилом возрасте головной мозг утрачивает способность определять количество жидкости в организме, ощущение жажды возникает редко, поэтому им нужно регулярно пить достаточное количество воды, особенно в жаркую погоду.

r: Какую воду вы рекомендуете пить при гастрите и других заболеваниях ЖКТ?

С.Н.: Желудочно-кишечные заболевания встречаются часто и регистрируются у 60-80% населения. В основном встречаются гастриты, холециститы, желчно-каменная болезнь, полипы. Одним из видов лечения является применение минеральной воды. Она назначается пациентам при хронических заболеваниях как в периоды ремиссии, так и затухания, обострения. При хроническом гастрите, с понижением секреции желудка, рекомендуется «Миргородская». Пациентам с язвенной болезнью — «Поляна квасова», «Ессентуки». При холециститах — «Боржоми», «Ессентуки», «Трускавецкая», Березовские минеральные воды. При этом храниться минеральная вода должна в вертикальном положении, без попадания на нее солнечных лучей, и покупать ее желательно в стеклянных бутылках.

Марина Пильтяй, «Панорама» №29