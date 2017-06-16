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Во всей красе: в Сумах снимают леса (фотофакт)

Сегодня, 07:32 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Во всей красе: в Сумах снимают леса (фотофакт)

31 августа в Сумах приступили к демонтажу лесов у стены многоэтажного дома по ул. Прокофьева, где появится мурал.
«Демонтажий процес в разгарі))», — написала в фейсбуке координатор проекта «Сумские муралы» ОФ «Сумы» Наталья Завгородняя и выложила фото.
28 августа она сообщила, что работа над муралом закончена.
Напомним, к проекту приступили в начале августа. Авторами стенописи является Егор Авдеенко, Роман Линник и Евгений Клинский. Это — второй проект, который реализовали волонтеры в рамках проекта «Сумские муралы». Первым был стенопись на двухэтажке на Герасима Кондратьева напротив Центрального городского кладбища.

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