Во всей красе: в Сумах снимают леса (фотофакт)

31 августа в Сумах приступили к демонтажу лесов у стены многоэтажного дома по ул. Прокофьева, где появится мурал.

«Демонтажий процес в разгарі))», — написала в фейсбуке координатор проекта «Сумские муралы» ОФ «Сумы» Наталья Завгородняя и выложила фото.

28 августа она сообщила, что работа над муралом закончена.

Напомним, к проекту приступили в начале августа. Авторами стенописи является Егор Авдеенко, Роман Линник и Евгений Клинский. Это — второй проект, который реализовали волонтеры в рамках проекта «Сумские муралы». Первым был стенопись на двухэтажке на Герасима Кондратьева напротив Центрального городского кладбища.