Организаторы блокады Донбасса заявляют, что если до апреля работа «дочки» «Сбербанка» не будет прекращена официально, они сами «закроют» все отделения банка в стране, — сообщает РИА Новости Украина.
В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы «Сбербанка» монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Входы в некоторые отделения банка были зацементированы.
Во сколько Украине обойдется закрытие «Сбербанка»
Организаторы блокады Донбасса заявляют, что если до апреля работа «дочки» «Сбербанка» не будет прекращена официально, они сами «закроют» все отделения банка в стране, — сообщает РИА Новости Украина.
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