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Во сколько Украине обойдется закрытие «Сбербанка»

Сегодня, 12:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Во сколько Украине обойдется закрытие «Сбербанка»

Организаторы блокады Донбасса заявляют, что если до апреля работа «дочки» «Сбербанка» не будет прекращена официально, они сами «закроют» все отделения банка в стране, — сообщает РИА Новости Украина.
В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы «Сбербанка» монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Входы в некоторые отделения банка были зацементированы.

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