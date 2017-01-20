Во сколько Украине обойдется закрытие «Сбербанка»

Организаторы блокады Донбасса заявляют, что если до апреля работа «дочки» «Сбербанка» не будет прекращена официально, они сами «закроют» все отделения банка в стране, — сообщает РИА Новости Украина.

В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы «Сбербанка» монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Входы в некоторые отделения банка были зацементированы.