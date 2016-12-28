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14.02 Вторник

Во дает! Наркоогород в многоэтажке Сум (фото, видео)

Сегодня, 20:16 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
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43 растения сортовой конопли и несколько свертков с сухой, уже готовой к употреблению марихуаной, общим весом около килограмма, несколько видов семян конопли, и самодельные устройства для употребления марихуаны путем курения обнаружили оперативниками полиции в одной из многоэтажек на проспекте Михаила Лушпы.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, «грядку» в своей двухкомнатной квартире устроил 44-летний сумчанин. Гражданин ранее никогда не имел проблем с законом, и по его же словам даже не пьет и не курит. А всю свою жизнь посвятил велоспорту, имеет множество наград за участие и победы в велогонках как в Украине, так и за ее пределами. По словам мужчины, семена растений для посадки он приобрел через Интернет, а зелье начал выращивать якобы исключительно для себя. Для своих любимых растений делал все «по науке»: и грунт рыхлил, и поливал и удобрял по расписанию, и даже специальные лампы приобрел, дающие яркий свет, и тепло.
«Полиция открыла уголовное производство по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ч.1 ст.310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины, — комментирует начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области Радий Будзинский. – Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Следствие продолжается».

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