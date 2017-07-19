ВНО-2017: в чем сильны украинские абитуриенты (инфографика)

Всеукраинское независимое оценивание очень показательно демонстрирует насколько украинские школьники знают те или иные предметы. По итогам оценивая в июне этого года, «Слово и Дело» подготовило наглядную иллюстрацию знаний украинских школьников. Оказалось, что родной язык и литературу нынешние выпускники знают вполне прилично – меньше порогового балла на тестировании набрали лишь 7,6% учеников.

Общее количество учеников, которые пошли на основную сессию ВНО в этом году, составило почти 240 тысяч – именно столько школьников должны были сдавать тест по украинскому языку и литературе, который является обязательным для всех учащихся украинских школ. Среди самых популярных предметов на ВНО в 2017 году были история Украины, которую пошли сдавать более 180 тысяч человек, математика – 113 тысяч, биология – 89 тысяч, английский – почти 84 тысячи и география, которую сдавали 73 тысячи учеников.