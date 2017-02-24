Вместо радости от циркового представления в Сумах у детей были слезы

Куда уехал цирк? Помните эту некогда очень популярную одноименную песню Владимира Быстрякова в исполнении Валерия Леонтьева? Там есть такие слова: «Куда уехал цирк? Он был еще вчера…» Примерно так же думали дети и их родители, которые пришли и приехали 16 апреля, на Пасху, на представление цирка «Кобзов». 16 апреля было анонсировано как последний день гастролей, на это представление были проданы билеты. Но вместо представления купившие билеты увидели, как рабочие заканчивают демонтаж передвижного шапито. И сколько же было горечи, сожаления, да и слез в глазах тех, кто пришел в цирк, особенно у ребятишек! Как рассказал один из наших читателей, который с ребенком приехал на это представление из Сумского района, и получить назад деньги за билеты оказалось не так-то просто. С большим трудом он нашел одну из сотрудниц цирка, которая сидела в неприметной легковушке. А на вопрос о причинах произошедшего она так ничего внятного и не ответила.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №18