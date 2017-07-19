Власти не замечают велосипедистов в Сумах (документы)

Программа «Два колеса» почти за пять лет своего существования не смогла существенно улучшить ситуацию с обустройством велодорожек для сумчан, которые бы хотели свободно передвигаться по городу на велосипедах.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал инициатор этой программы Сергей Малюк, который получил ответ горсовета на официальный запрос на получение информации. «Висновок — НІФІГА не робиться. За 4,6 роки існування програми «Два колеса» влада спромоглася виготовити АЖ ДВА ПРОЕКТИ. Згідно програми, на цей час повинно бути збудовано більш 80 відсотків велодоріжок. Тобто 20 км!», — пишет Сергей Малюк. Он также отметил, что последние три года власть имеет профицит бюджета, однако средства ни единого раза не направлялись на выполнение программы: «Що ж стало на заваді самій кращій з влад цього міста, маючи ПРОФІЦИТ бюджету на протязі ТРЬОХ років не робити ні х…ра на протязі 3,6 років? Можливо, чогось не знаю, але тільки в цьому січні профіцит склав 360 млн. гривень. Можливо й більше за березневими перерахуваннями. Гадається мені — воно так не залишиться! Агов, «владо»?».

Вы можете ознакомится с ответом властей на запрос.

