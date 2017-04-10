Власть Сумщины: за державу обидно

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в пятницу разоблачен заместитель городского головы одного из районных центров Сумской области, которая требовала от физического лица 27500 грн неправомерной выгоды за содействие в предоставлении в аренду помещения коммунальной собственности.

В рамках уголовного производства задокументирован факт передачи первой части средств в размере 13500 грн. 21 апреля это должностное лицо получило оставшуюся сумму, а именно 14 тыс грн., — сообщает пресс-служба прокуратуры сумской области.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрание меры пресечения и отстранения от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.