Панорама / сумы / новости / события / комментарии
24.04 Понедельник

Власть Сумщины: за державу обидно

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Власть Сумщины: за державу обидно

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в пятницу разоблачен заместитель городского головы одного из районных центров Сумской области, которая требовала от физического лица 27500 грн неправомерной выгоды за содействие в предоставлении в аренду помещения коммунальной собственности.
В рамках уголовного производства задокументирован факт передачи первой части средств в размере 13500 грн. 21 апреля это должностное лицо получило оставшуюся сумму, а именно 14 тыс грн., — сообщает пресс-служба прокуратуры сумской области.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрание меры пресечения и отстранения от должности.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напечатать Письмо автору Просмотров 104 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине взяли под домашний арест экс-копа
На Сумщине взяли под домашний арест экс-копа
10.04.2017, 14:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.04.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 162 Комментариев 0
В Сумах ответят за самоуправство (фото) 4 фото
В Сумах ответят за самоуправство (фото)
07.04.2017, 11:20 Новость
Панорама Панорама 07.04.2017, 11:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 186 Комментариев 0
Страсти по флагу на Сумщине (фотофакт)
Страсти по флагу на Сумщине (фотофакт)
22.03.2017, 16:11 Новость
Панорама Панорама 22.03.2017, 16:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 388 Комментариев 0
Жителя Сумщины подозревают в терроризме
Жителя Сумщины подозревают в терроризме
06.03.2017, 16:17 Новость
Панорама Панорама 06.03.2017, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 155 Комментариев 0
Не прошло и 3 года: прокуратура знает, кто похищал Демеху
Не прошло и 3 года: прокуратура знает, кто похищал Демеху
03.03.2017, 16:12 Новость
Панорама Панорама 03.03.2017, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 231 Комментариев 0
Взятка в 30 тысяч: задержание на Сумщине
Взятка в 30 тысяч: задержание на Сумщине
13.02.2017, 19:45 Новость
Панорама Панорама 13.02.2017, 19:45 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 698 Комментариев 0
Суд да дело: резонансный пшик в Сумах (видео)
Суд да дело: резонансный пшик в Сумах (видео)
27.01.2017, 13:31 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 13:31 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 510 Комментариев 0
На Сумщине спасатели следили за безопасностью в купелях (фото) 5 фото
На Сумщине спасатели следили за безопасностью в купелях (фото)
19.01.2017, 15:12 Новость
Панорама Панорама 19.01.2017, 15:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 158 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Кто заказал сумского мэра? Чмырь?
13.04.2017, 11:51
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 11:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 391 Комментариев 0
Graff.in — модное место отдыха в Сумах
13.04.2017, 09:31
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 09:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 486 Комментариев 0
Опросы

Станет ли вам проще с введением безвизового режима с ЕС ездить за границу?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боксмоды — популярные девайсы для современных вейперов
13.04.2017, 19:40
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Модульные картины в качестве декора интерьера
13.04.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
05.04.2017, 19:01
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Який краще купити ровер?
05.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
Свеча горела на…: случай на Сумщине (фото)
Хорошо, хоть из-за человеческой тупости другие люди не пострадали.
21.04.2017, 17:32
Анна Янчук к материалу
Вышгород — город, где стоит купить однокомнатную квартиру
Мы живем недалеко от этого комплекса и всё время наблюдаем за ходом строительства - сейчас как раз 3-ю очередь начинают ...
21.04.2017, 17:29
Анна Янчук к материалу
На Сумщине легковушка сбила ребенка
Я вообще не понимаю, почему 70-летним разрешают ездить за рулем. Я бы с выходом на пенсию автоматически отбирала права.
19.04.2017, 17:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII