Власть Сумщины: за что в ответе (инфографика)

Последним из трех украинских губернаторов, которые отмечают вторую годовщину на своих должностях, является председатель Сумской областной государственной администрации Николай Клочко. За время работы на областном уровне он раздал 33 обещания, которые позже были зарегистрированы «Словом и Делом». 20 из них Клочко выполнил, чем обеспечил себе довольно высокий процент реализации обещанного (61%) и высокое 4-е место в рейтинге ответственности губернаторов.

Судя по тематике обещаний, подход к руководству областью у губернатора сбалансированный: примерно одинаковое количество обязательств он взял на себя в каждой из таких отраслей управления, как: социальная политика, правоохранительные органы, нацбезопасность и оборона, экология, государственное управление и инфраструктура.

К топ-3 выполненных обещаний Клочко можно отнести следующие: создание специальной рабочей группы для проверки санитарно-технического состояния локальных мест удаления отходов, полигонов и свалок, увеличение количества отрядов территориальной обороны вдвое и обустройство Аллеи памяти героев Украины в Белополье.

Среди обещаний, выполнением которых не может похвастаться сумской областной голова, – заявление о направлении его личных депутатских средств на обустройство военного городка, возведение в регионе новых фортификационных сооружений и поддержка развития лесного хозяйства.

Со статусом «в процессе выполнения» в досье Клочко пока числятся лишь 3 обещания. Первое – достроить общежитие ДЮСШ «Барса»; второе – установить камеры видеонаблюдения на въездах в Сумы; третье – добиться передачи Сумской городской поликлиники №6 на баланс областной администрации.

Наиболее публично активным глава Сумской ОГА был в первые полгода работы: тогда «Слово и Дело» фиксировало от 2 до 8 его обещаний ежемесячно. Затем интенсивность публичных заявлений заметно снизилась, и сейчас Клочко является достаточно непубличным чиновником – по крайней мере теперь он широко не анонсирует собственные рабочие планы.