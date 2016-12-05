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Власть Сум просят поддержать помещением юных аматоров (фото)

Вчера, 17:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталія Самолюк Наталія Самолюк

Дети из сумского интерната имени С.П. Супруна обращаются за помощью к городским властям выделить им помещение для занятий актёрским мастерством. Ребята хотят расти и продолжать оттачивать свои навыки в театральном искусстве. Им нужно место, где они будут чувствовать себя комфортно, зная, что здесь они могут спокойно и планомерно готовиться к очередной премьере, чтобы снова радовать своими работами сотни сумчан.
Театральную лабораторию «Брассика» сумчане знают по спектаклям «Оливер Твист» и «Чужой», которые они совместно с участниками танцевальной студии «Артес» за последние три года несколько раз показывали в театре им. Щепкина и ТЮЗе.
А началось все с волонтёрской организации «Благотворительная инициатива», которая помогала юным актёрам как морально, так и материально. «Оливер Твист» был создан силами волонтеров этой организации. Второй спектакль – «Чужой» — режиссер-постановщик Татьяна Нянькина делала с детьми без чьей-либо финансовой поддержки. Особенно тяжело было с репетиционными условиями – занимались в актовом зале и спортзале детского дома, которые явно не рассчитаны для занятий театральным искусством. Затем «Брассику» «приютила» танцевальная студия «Артес». Всё бы ничего, но проблема с репетициями осталась, а именно – с расписанием. В «Артесе» занимаются дети, родители которых платят за занятия, потому логично, что их репетиции для студии в приоритете.
На сегодняшний день юные таланты из театральной лаборатории «Брассика» занимаются там три раза в неделю, длительность репетиции зависит от наличия свободного помещения и необходимости изучения ролей для спектакля.
А организовывать спектакли «Брассике» помогают сами сумчане – для «Оливера Твиста» многие делились с ними своими вещами, которые потом были использованы в декорациях и костюмах.
Ребята выступали не только на Сумщине — они с успехом поучаствовали в международном детском фестивале «Земля. Театр. Дети» в Евпатории в 2013 году, соревнуясь с 28 театрами из Украины, России, Латвии и Литвы. Впервые приехав на мероприятие, исполнитель роли Оливера Твиста Пётр Комиссар вошёл в тройку лучших актёров фестиваля, за что был награждён дипломом и памятным значком – золотым ключиком.

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