Панорама / сумы / новости / события / комментарии
24.02 Пятница

Власть области теперь «закрытое общество»

Сегодня, 18:21 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
admin admin
Власть области теперь «закрытое общество»

Руководителей коммунальных предприятий областного совета теперь будут назначаться решением председателя депкорпуса и главы областной госадминистрации, то есть кулуарно. Такое решение принято на сессии 24 февраля. Депкорпус отказался от назначения на руководящие должности через открытый конкурс. Также, подтверждение жесткой позиции и не желание власти общаться с общественностью стало принятие решений без обсуждения. Ни одному активисту присутствующему в зале не дали возможность публично выступить. Такого шанса не получила и главврач 2-й областной больницы Лилия Неофитная. Ее уволили без возможности выступить в свою защиту.
Активисты, присутствующие в зале, уверены, что такого поведения не позволяли себе даже «регионалы», а ценности Майдана и Революции Достоинства просто уничтожены людьми, которые называют себя патриотами.
Напомним, что последнее время в областном совете существует не гласная коалиция БПП и представителей партии регионов (ИД)

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
«Ганьба» в Сумском педуниверситете: студенты выразили недоверие ректору (фото, видео) 3 фото
«Ганьба» в Сумском педуниверситете: студенты выразили недоверие ректору (фото, видео)
03.02.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 1 891 Комментариев 0
Андрей Кривцов об архитектурных проблемах Сум
Андрей Кривцов об архитектурных проблемах Сум
02.02.2017, 14:34 Новость
Панорама Панорама 02.02.2017, 14:34 Категория: Новость Рубрика: Мнение Регион: Сумы Просмотров 245 Комментариев 0
Жизнь в Сумах: дом в тупике 1 фото
Жизнь в Сумах: дом в тупике
02.02.2017, 11:17 Новость
Панорама Панорама 02.02.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 598 Комментариев 0
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
10.01.2017, 11:09 Новость
Панорама Панорама 10.01.2017, 11:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 948 Комментариев 0
Сеня, прощай! Здравствуй, Вова! 2 фото
Сеня, прощай! Здравствуй, Вова!
13.12.2016, 10:16 Новость
Панорама Панорама 13.12.2016, 10:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 1 033 Комментариев 0
Без пафоса: цветы, концерты, выставки и факельное шествие в Сумах (фото) 14 фото
Без пафоса: цветы, концерты, выставки и факельное шествие в Сумах (фото)
21.11.2016, 20:16 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 21.11.2016, 20:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 332 Комментариев 1
Лозунг из трех П: митинг против системы в Сумах (фото) 2 фото
Лозунг из трех П: митинг против системы в Сумах (фото)
21.11.2016, 14:31 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 21.11.2016, 14:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 705 Комментариев 3
В Сумах подорожает хлеб
В Сумах подорожает хлеб
21.11.2016, 10:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.11.2016, 10:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 238 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Легендарный ансамбль «Лейся, песня» порадует сумчан полюбившимися песнями
21.02.2017, 17:27
admin admin 21.02.2017, 17:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
Александр Бугайчук: «Пневмоаудит позволяет найти источники экономии»
15.02.2017, 12:22
admin admin 15.02.2017, 12:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 467 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 357 Комментариев 0
Опросы

Как Вы считаете, имеют ли моральное право украинские артисты выступать в России?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Музыкальные центры: рай для меломанов
Вчера, 18:15
admin admin Вчера, 18:15 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Как сделать LED-освещение для растений
Вчера, 17:50
admin admin Вчера, 17:50 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
На что нужно обратить внимание при выборе отеля
Вчера, 17:03
admin admin Вчера, 17:03 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
20.02.2017, 17:59
admin admin 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
Все выше: подорожание продуктов (инфографика)
chupaka, как бесы, стараются для своих хозяев. Дурнолобые бесятся. Флаг им в руки.
Сегодня, 18:15
chupaka к материалу
Все выше: подорожание продуктов (инфографика)
Какой мост, петя? недостроенный? Какой ледокол? просто пустую коробку, без начинки? Какие самолёты? которые не летают и от которых отказывается ...
Сегодня, 16:39
chupaka к материалу
Сумской облсовет поддержал не радикальный проект радикалов о торговой блокаде Донбасса
Таким образом Сумской облсовет выступил за грабительскую схему "роттердам+", благодаря которой украинцы переплачивают за тепло и электроэнергию 25-50 ...
Сегодня, 16:26
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII