Власть области теперь «закрытое общество»

Руководителей коммунальных предприятий областного совета теперь будут назначаться решением председателя депкорпуса и главы областной госадминистрации, то есть кулуарно. Такое решение принято на сессии 24 февраля. Депкорпус отказался от назначения на руководящие должности через открытый конкурс. Также, подтверждение жесткой позиции и не желание власти общаться с общественностью стало принятие решений без обсуждения. Ни одному активисту присутствующему в зале не дали возможность публично выступить. Такого шанса не получила и главврач 2-й областной больницы Лилия Неофитная. Ее уволили без возможности выступить в свою защиту.

Активисты, присутствующие в зале, уверены, что такого поведения не позволяли себе даже «регионалы», а ценности Майдана и Революции Достоинства просто уничтожены людьми, которые называют себя патриотами.

Напомним, что последнее время в областном совете существует не гласная коалиция БПП и представителей партии регионов (ИД)