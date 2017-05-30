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09.06 Пятница

Власть на Сумщине выполнять обещанное не спешит

Сегодня, 09:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Власть на Сумщине выполнять обещанное не спешит

Глава Сумской облгосадминисрации Николай Клочко выполнил 61% обещаний, мэр Сум Александр Лысенко – 38%. Сколько своих обещаний выполняют руководители облгосадминистраций и мэры областных центров Украины подсчитали аналитики «Слова и Дела».

Пятерку самых ответственных руководителей областей, которые держат большую часть своих обещаний, возглавляет глава Днепропетровской области Валентин Резниченко, который за два с лишним года в своей должности выполнил 67% обещаний.
Вплотную к нему идут главы Черкасской и Сумской областей Юрий Ткаченко и Николай Клочко, сдержавшие 65% и 61% своих обещаний соответственно.
Замыкают пятерку руководители Закарпатской и Одесской областей Геннадий Москаль и Максим Степанов: за время на посту они выполнили 55% и 50% обещаний.
Среди мэров самым ответственным на сегодня является городской голова Тернополя Сергей Надал, который сдержал 62% своих обещаний. Второе место по выполненным обещаниям держит мэр Херсона Владимир Николаенко – его рейтинг ответственности составляет 53%. Самые безответственные мэры Украины на данный момент в Ужгороде, Черкассах, Запорожье, Ивано-Франковске и Кропивницком: уровень ответственности городских голов в этих городах колеблется между 11 и 21% выполненных обещаний.

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