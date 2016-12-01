Власть безмолвствует: акция на площади Независимости в Сумах (фото)

Сегодня, 3 февраля, на площади Независимости собралось около 100 водителей служб перевозок «Элит- экспресс», «Сан-авто», и «Сервис-люкс», которые осуществляют междугородние перевозки в Киев, Харьков, Днепр и др. города. По их словам, они вышли на акцию протеста из-за незаконных действий инспекторов Укртрансбезопасности, которые последние три дня препятствуют работе служб. «Говорят, что наша работа незаконна, а перевозки нелегальны, хотя все необходимые документы у нас есть. Еще и малолеток привлекли, которые нам угрожают», — заявил один из протестующих, назвавшийся Николаем. Протестующие собирались приехать на площадь Независимости с микроавтобусами, но с утра были выставлены полицейские патрули, которые не пустили перевозчиков на площадь, поэтому около 30 машин были припаркованы рядом на стоянке. К протестующим никто из представителей властей спустя полтора часа после протеста не вышел.