Владимир Лаврик: «Виноват я или нет, разберется полиция!»

Директор КП «Зеленстрой» о ситуации на предприятии и конфликте

Недавно руководство этого КП оказалось в эпицентре скандала: якобы директор жестоко избил главбуха прямо на рабочем месте. Владимир ЛАВРИК решил прокомментировать эту конфликтную ситуацию, а заодно и показать базу предприятия. Начинает с теплиц.

- Здесь раньше было центральное отопление. Но оно дорогое, поэтому теплицы отапливаем сухостоем. Наша организация занимается удалением деревьев, сами себя обеспечиваем, но тополь малокалорийный. Сейчас приводим в порядок территорию и готовим рассаду. Вот ладья, которая стояла в сквере «Дружба». Ее сломали, а мы восстановили балки и пушку. Сотрудницы готовят рассаду для высадки. Работа кропотливая. Тяжелый у них труд. Грязными получают 3900 грн. Работают практически все выходные: надо следить за поливом.

Высадили около 700 тюльпанов. Взошло 550-560 тюльпанов и чернобрывцы. В прошлом году в теплице поставили новое освещение, поменяли пол. Если бы было больше площадей, было бы больше возможностей.

r: Прокомментируйте ситуацию с главным бухгалтером.

Владимир Лаврик: Избиение, как говорит главный бухгалтер, произошло на работе. Согласно правилам Техники безопасности и КЗоТа, я должен начать расследование по поводу обстоятельств получения травмы на производстве. Это произошло 10 марта около 16:00. Выходил из кабинета экономистов и обратил внимание на то, что в бухгалтерии что-то смотрят на компьютере, а не работают. Работаем до 16:30. Хотел достать компьютер и задел Ольгу Валерьевну (главбух — r). Увидел, что девушки смотрели фотокарточки. Засмеялись и разошлись. Я пошел проводить совещание. В субботу вечером 11 марта от заместителя случайно узнал, о том, что у Ольги Валерьевны травма и она в больнице. Пытался дозвониться к главбуху, она не взяла трубку. Все думал, как мог нанести травму, задев пальцами…

r: Были ли другие причины конфликта?

В.Л.: После решения горсовета об увеличении зарплаты директорам коммунальных предприятий начались переговоры с заместителем и бухгалтером относительно зарплаты. По межотраслевому соглашению зарплата главбуха может быть меньше зарплаты руководителя на 10-50%. Я, как директор, понимая экономическую ситуацию на предприятии (а она у нас своеобразная, тяжеловато нам) посчитал, что 9200 грн. — нормальная зарплата для бухгалтера. Чтобы было понятно, у самого 15325 грн., в прошлом году было 7900 грн. После этого начались противоречия с главбухом. Она считала, что ее зарплата может быть меньше на 15%, т.е. 13 тысяч. Фонд зарплаты на предприятии — 300 тыс. В январе выделилось 360 тыс. грн. Где-то 90% идет на зарплату. Если взять зарплату директора, заместителя, главного инженера и бухгалтера, то получится фонд зарплаты до 60 тысяч с начислениями. Посчитал, что бухгалтеру, заму и главбуху сможем дать надбавки и премии за продуктивную работу. Считаю, что это основное для начала конфликта.

r: Что было дальше?

В.Л.: В понедельник 13 марта Ольга Валерьевна позвонила инженеру по охране труда и сказала, что находится в больнице на больничном — у нее производственная травма. В этот же день я своим приказом назначил расследование несчастного случая на производстве совместно с профсоюзом. Пояснения дали свидетели и я.

Мы направили запросы в ЦГБ и областную больницу. В ответе из облбольницы сказано, что Ольга Садивныча обратилась в больницу относительно травмы головы, но в результате обследований травма не подтвердилась. Потом она поступила на лечение в ЦГБ. Там нам ответили, что диагноз больной не является следствием производственной травмы.

Если бы это была производственная травма, я, как директор, должен понести наказание и выплатить ей компенсацию.

r: Какой у нее диагноз?

В.Л.: Общее заболевание. Производственной травмы нет. Больница также отвечала на запросы прокуратуры, полиции и инспекции по труду. С 22 марта сотрудники инспекции проверили предприятие и написали, что на данном предприятии производственных травм не выявлено. Есть некоторые замечания по теплицам, т.е. по производственным вопросам. Ольга Валерьевна написала заявление в полицию, что я ее избил. Сейчас идет следствие.

r: Показывали сюжеты о том, что мэр получил цветы и вручал их горожанам.

В.Л.: Большинство полученных предприятием средств – за счет коммунального заказа, т.е. за счет средств граждан. Лучшая рекламная акция — та, о которой напишут СМИ и известный человек. Самый известный человек в нашем городе – городской голова. Я уже больше года обращаюсь в горсовет за средствами для ремонта теплиц, чтобы мы в них могли выращивать цветы и зелень. Был разработан проект. Сейчас выделены 500 тыс. грн., но их не хватит. Показал мэру первые выращенные в теплицах тюльпаны. Мэр был удивлен и предложил поздравить женщин с праздником. 7 марта мы с мэром поздравили матерей и жен участников АТО и волонтеров.

r: На каком основании вы бесплатно отдали тюльпаны?

В.Л.: Это был маркетинговый ход на благотворительных засадах.

r: Почему маму бухгалтера не пустили на территорию?

В.Л.: Она ходила к мэру и высказывалась по поводу того, какой я контуженый и ненормальный. Не очень хочется слушать еще раз то, что мне был сказано по телефону. Виноват я или нет, разберется полиция.

Инна Стасова, «Панорама» №15