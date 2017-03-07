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09.03 Четверг

Владимир Чепик: «Сумы — Украина в миниатюре»

Сегодня, 11:35 Категория: Новость Рубрики: Евромайдан, Мнение Регион: Сумы
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Владимир Чепик: «Сумы — Украина в миниатюре»

О последствиях Майдана для нашего города, о настоящем и будущем Сум в связи с этим событием рассказывает депутат горсовета Владимир Чепик
R: Каковы, по вашему мнению, результаты событий на киевском Майдане для нашего города?
Владимир Чепик: Я считаю, что нельзя рассматривать ситуацию в Сумах в отрыве от всей страны. Потому что революция 2014 г. — событие общегосударственного уровня, люди были вдохновлены определенной идеей. Потом, конечно, как и в 2004 г., политики использовали народные выступления в своих интересах. Думаю, что большая часть тех людей, которые были на Майдане, понимали, что так и будет. Но , к сожалению, те, кто поехал на киевский Майдан, и те, кто выходил на местные Майданы — все они — все-таки не сумели сплотиться, дожать уже новопришедшую власть, которая сменила диктаторский режим; не смогли добиться полного воплощения идей Майдана. Потому что народ, как всегда, понадеялся, что теперь — все, государство будет развиваться в правильном направлении, потому что к власти пришли новые люди. А политики, как всегда, оказались не те…
R: Или те же самые, такие же точно?
В. Ч.: Лично у меня особо радужных надежд не было. Я не верил, что такие политики, как Порошенко, Тимошенко, могут что-то кардинально изменить. Но если бы они придерживались тех принципов, которые заложили в коалиционный договор, то, возможно, был бы шанс что-то изменить. Ну и не последнюю роль сыграл наш, так сказать, сосед, который ударил неожиданно.
R: Это понятно. Но если рассматривать ситуацию из нашего города, ведь сумчане не одно из событий не пропустили — ездили на Майдан в Киев, выходили на протестные акции в Сумах, сразу же пошли воевать. Как случившееся изменило Сумы и сумчан?
В. Ч.: В масштабах города происходит то же, что и в масштабах страны. К власти пришли новые люди, были проозглашены новые принципы. Но все почему-то буксует. Вот пример. Был принят закон о децентрализации, благодаря этому городской бюджет увеличился в несколько раз. Проблема в том, что он используеся нерационально. Возьмем программу «Евродвор». Многие дворы отремонтировали, благоустроили, вымостили плиткой — это выглядит привлекательно. Но вспомните, как весь Курский микрорайон несколько дней оставался без воды по причине аварии на водопроводных сетях. Так, может, следует начать с ремонта аварийных сетей водоснабжения, а потом уже переходить к благоустройсву дворов?! Или подорожание энергоносителей. Почему сумчане должны мириться с тем, чтоих дети мерзнут в детских садах и школах?! Учитывая то, что город имеет средства на модернизацию, утепление коммунальных учреждений, прежде всего — детских. И почему мы смирились с тем, что улицы зимой должны быть завалены снегом?! Потому что в нашем же дворе положили плитку? Это все — вопросы стратегии развития города.
R: Смогут ли сумчане в ближайшее время это изменить?
В. Ч.: В ближайшие дни — нет. На выборах — да.
R: Вы всегда жестко высказывались против регионалов, но разве у городского хозяйства может быть партийная принадлежность? Представитель любой партии не будет возражать, что в городе дожны быть нормальные дороги, транспорт, связь. Чем повинились регионалы с хозяйственной точки зрения?
В. Ч.: Я считаю, что эти люди реально замараны кровью украинцев, убитых на Майдане. Поэтому их следует убрать как из политики, так и из бизнеса. Но теперь они снова занимают руководящие должнсти, фактически распоряжаются нашими общими ресурсами, перекрашиваясь под ту или иную политическую силу. Но люди же все видели и помнят, как те, кто теперь у власти, поддерживали преступный режим Януковича. Я считаю, что в нашем городе не хватает такого политика, котрый отрезал бы этих прихлебателей раз и навсегда. Можно рассказывать, что кто-то чудо-менеджер, он наладит бизнес. Но я видел Майдан, видел жертвы, принесенные там и позже — на войне в Донбассе, поэтому не могу понять, почему у нас власть сотрудничает с людьми, которые фактически привели к этому коллапсу и к этой войне.
R: Майдан — только звено в цепи событий, связанных с борьбой и протестами. И эти события становятся все более экстремальными, хотя из года в год, от кризиса к кризису мы повторяли: «Ну дальше некуда!» Каковы наши перспективы, по вашему мнению?
В. Ч.: Думаю, что в ближайшие пять лет будут править те, кого избирают по их лозунгам. Ведь легко сказать: «Олигархи прочь! или «Мы снизим тарифы!». Но никто не говорит, какие же существую механизмы для того чтобы убрать олигархов, рассчитать и установить справедливые тарифы и, соответственно, лозунги остаются только лозунгами. Знаете, человеку, который зарабатывает на хлеб для своей семьи тяжелым трудом, эти лозунги понятны, и они ему нравятся, потому народ и голосует, в основном, за популистов. Но люди постепенно прозреют и научатся разбираться, отличать лозунги от конструктивных предложений. В это я продолжаю верить.

Наш собеседник не мог говорить о Сумах отдельно от Украины. Похожая ситуация сложилась по всей стране

Алексей Сикорский, «Панорама» №9

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