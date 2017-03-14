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Вкусно и разнообразно: как в Сумах прошёл фестиваль (фото)

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко

В Сумах 22 апреля в детском парке «Сказка» прошёл фестиваль уличной еды. Его организаторами выступили Агентство промоции «Сумы», фонд «Caritas-Сумы» и другие. В рамках фестиваля палатки с уличной едой выставили как часть сумских ресторанов, так и католическая община Сум, а также некоторые предприниматели. Во время фестиваля постоянно звучала разнообразная живая музыка – от джаза до украинской народной. Также в рамках фестиваля прошли мастер- классы кулинарии как для взрослых, так и для детей. Для юных сумчан организаторы фестиваля предоставили возможность тесно пообщаться с животными. Ещё одной фишкой мероприятия стала акция «Брак на сутки», в рамках которой влюблённые пары горожан могли «зарегистрировать» свои отношения со всеми полагающимися атрибутами- кольцами, поцелуями, шампанским и выдачей соответствующего

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