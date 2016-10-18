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Суд отменил проведение транспортного конкурса в Сумах

Сегодня, 08:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Суд отменил проведение транспортного конкурса в Сумах

Противостояние мэрии и общественных активистов накануне Нового года стоило городу транспортного конкурса, проведение которого отменил Заречный суд. Впрочем, горевать об этом не стоит – коммунальный и частный транспорт все равно будут работать.
Решение Заречного райсуда о признании решения исполкома о проведении транспортного конкурса противоправным было принято 26 декабря. Иск был подан активистом Максимом КОЛЕСНИКОМ, который не скрывал, что сделал это в интересах общественной экспертной комиссии по транспорту.
Напомним, что идея общественных экспертных комиссий, появившихся в 2014 г., состояла в том, чтобы предлагать альтернативные решения тех или проблем города и контролировать городские власти. Соответствующее положение о комиссиях, принятое горсоветом, обязывало городские власти прислушиваться к мнению активистов. Однако еще с прошлого года между ОЭК по транспорту и отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг, который организовывает и контролирует перевозки в городе, идет негласная война. Причина ее проста — городские власти в той или иной мере отказываются даже выслушивать рекомендации и предложения членов комиссии. «Еще летом, когда первый раз планировалось проведение конкурса, мы отправили властям наши рекомендации относительно условий конкурса, касающихся перевозчиков, которые повышали их ответственность за нарушения условий договора, требовали восстановления общедоступного онлайн-мониторинга передвижения маршруток, продлевали срок их работы до 24-00 и так далее. Все предложения были направлены на защиту интересов сумчан. Однако решение нашей комиссии городская власть просто проигнорировала. Они действуют в интересах перевозчиков, хотя должны защищать интересы сумчан», — говорит руководитель комиссии Владимир ВЕДМЕДЕВ. Тогда, в начале осени, из-за несоответствия процедуры объявления конкурса законодательству городские власти были вынуждены сами отменить его проведение. Новый конкурс собирались провести 21 декабря, однако от скрытого игнорирования предложений общественной комиссии в отделе логистики не отказались. «Предложения от комиссии поступили уже после того, как исполком принял решение об условиях конкурса», — уверял журналистов начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей ЯКОВЕНКО. Но, зная историю противостояния активистов и чиновников, доверять этим словам сложно. Так или иначе, в итоге активисты все же защитили общественные интересы через суд. Однако заставит ли это наконец городские власти и лично городского голову Александра ЛЫСЕНКО прислушаться к их мнению, пока не ясно.

Общественный активисты и городские власти не могут договориться относительно формирования единой транспортной политики в Сумах

Фото из открытых источников:
Ездить временно. До 26 января транспортные компании Сум будут обслуживать маршруты общественного транспорта на основе временных договоров

Сергей Бондаренко, «Панорама» №2

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