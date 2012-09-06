Визы, счетчики, животные и пенсионеры

Верховная Рада хочет ввести визы с Россией и наказывать за жестокое обращение с животными серьезными тюремными сроками.

Еще в июне Верховная Рада озаботилась визовым режимом с РФ, вопросами установки счетчиков тепла и воды ( о чем мы подробно писали в предыдущем номере), пенсионной реформой и другими важными и не очень проблемами жизни в Украине

Будут визы?

Во время следующей пленарной недели Верховная Рада Украины может обратиться к Кабинету министров относительно введении визового режима с Российской Федерацией. «Есть вероятность того, что вопрос обращения к КМУ о введении визового режима может быть на следующей пленарной неделе, если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус», — заявил спикер Андрей ПАРУБИЙ. По словам народного депутата, представителя президента в Верховной Раде Ирины ЛУЦЕНКО, для введения визового режима между Украиной и Российской Федерацией потребуется не менее 1,5-2 млрд гривен.

Работающим восстановят пенсии

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ликвидировать пенсии за выслугу лет и льготные пенсии. Об этом свидетельствует законопроект №6614, внесенный Кабмином в Раду 22 июня. В частности, предлагается установить, что пенсии за выслугу лет ликвидируются (кроме артистов). При этом остается льготный выход на пенсию для: матерей, которые воспитали 5 детей и инвалидов с детства (в 50 лет); военных — участников боевых действий (55 лет); лилипутов и диспропорциональных карликов; чернобыльцев. Вместе с тем с 1 октября предлагается восстановление выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном размере.

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И еще о пенсии

Минсоцполитики опубликовало основные положения законопроекта о пенсионной реформе. Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде предусмотреть повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года. Об этом свидетельствует законопроект №6614, внесенный Кабмином в Раду 22 июня. Так, предлагается пересмотр условий назначения пенсии по возрасту в 60 лет с 1 января 2018 года. Вместе с тем застрахованное лицо имеет право самостоятельно определить свой пенсионный возраст. Планируется предусмотреть, что в 60 лет выходят на пенсию те лица, которые на 1 января 2018 года будут иметь 25 лет страхового стажа, а диапазон требования относительно страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году. В 63 года будут выходить на пенсию те лица, которые на 1 января 2018 года будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не иметь 25 лет. В 65 лет будут выходить те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не иметь 16 лет. При этом предусматривается на переходный период (3 года) при потере работы назначать государственную социальную помощь при наличии 15 лет страхового стажа. Также в законе прописана возможность покупки до 2 лет отсутствующего страхового стажа с применением дополнительного коэффициента: 2 — за период до 12 месяцев и 1,5 — за период с 13 до 24 месяцев.

Гуманизм к животным

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №5119-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным)». Таким образом, ВР ввела наказание в виде лишения свободы до 8 лет за жестокое обращение с животными. Предусматривается, что издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет. Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Эффективности — быть

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №4941-д «Об энергетической эффективности зданий». Также устанавливаются нормативно-правовые основы осуществления независимого мониторинга сертификатов энергетической эффективности зданий и отчетов о результатах обследования. При этом положения закона об обязательной сертификации не будут распространяться на объекты культурного наследия, здания промышленного назначения и нежилые помещения сельскохозяйственного назначения с низким уровнем энергопотребления, культовые сооружения (например, церкви), временные сооружения, в том числе предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности, а также на отдельно стоящие здания с отапливаемой площадью менее 50 кв. м.

Анатолий Поляченко, «Панорама», №28