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Вита Семеренко может сменить «бронзу» Олимпиады в Сочи на «серебро»

Сегодня, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Спорт Регион: Сумы
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Вита Семеренко может сменить «бронзу» Олимпиады в Сочи на «серебро»

Вита Семеренко может сменить «бронзу» Олимпиады в Сочи на «серебро»

Биатлонистка Вита СЕМЕРЕНКО, которая, напомню, в сентябре родила сына Марка, под Новый год получила неожиданный подарок от IBU, связанный с продолжающимся расследованием о масштабном применении допинга спортсменами России.
Как помнят любители биатлона Украины, на Олимпиаде 2014 г., которая проходила в Сочи, Вита Семеренко финишировала третьей в спринтерской гонке и завоевала «бронзу». Но вполне вероятно, что cпортсменка сможет в скором времени получить серебряную медаль. Дело в том, что IBU из-за подозрения в приеме допинга отстранила от соревнований россиянок Яну РОМАНОВУ и Ольгу ВИЛУХИНУ, а Вилухина тогда как раз и финишировала второй в спринте. Если вина Вилухиной будет доказана (а судя по всему, именно так и будет), она будет дисквалифицирована, а второе место будет присуждено Вите. Третьей же в таком случае станет итальянка Карин ОБЕРХОФЕР.

Фото. Бронзу на серебро? Из-за допингового скандала Вита Семеренко через два года после Олимпиады может получить серебряную медаль в спринте

Анатолий Поляченко, «Панорама» №2

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