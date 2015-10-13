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Вірність традиціям

Сегодня, 15:20 Категория: Блог Рубрика: Экономика Регионы: Все
Віктор Бобиренко Віктор Бобиренко
Вірність традиціям

Перед Новим роком на Росії є така традиція – ходити в баню. Для цього у них дві біди, оголошені ще Пушкіним – дУрні та дороги. У нас бід на дві більше: дУрні, дороги, Росія і… бюджет. Бюджет ми приймаємо перед Новим роком, під ялинку, ну, як русскіє в баню. Я ортодоксальний свідок прийнятих бюджетів уже років так п’ятнадцять. Проте, наші обранці не забувають мене завжди дивувати. Так що канонічного бюджетного процесу, по якому можна було би натаскувати студентів фінансових спеціальностей поки не напрацювали.

Причому, косячать на всіх рівнях бюджетного процесу. Ні, там точно сидить хтось розумний і приймає правильні рішення. Ну ось, наприклад. Продовжуючи процес фінансової децентралізації, урядовий законопроект передбачає, що утримання бюджетних установ (лікарні, школи тощо) буде здійснюватись за рахунок коштів місцевих бюджетів. Тобто держава дає кошти на зарплати медикам і освітянам, а за тепло в школах заплатять міста і райони. Може це, врешті, змусить утепляти дахи і фасади закладів, міняти вікна. Халява скінчилась.

І тут перший парадокс. Наша ТЕЦ знаходиться в оренді у добрих київських олігархів. А вони готові продавати тепло і влітку. Це ж лише бізнес. І когось можуть у місті вмотивувати правильно, щоби бізнес нічого не втрачав. Тут до речі ще один парадокс. За оренду майна (нашого) добрі люди у 2016 році взялися заплатити майже 20 млн. грн..  А у 2017-му – беруться лише 17-ть млн.. Ні, ну може для когось це і невеликі гроші, різниця у 3 млн.. Але давайте спитаємо у когось з директорів садочків. Або у мам. Їм на ремонт нести, чи місто виділить?

Ще у державному бюджеті є 103 мільярди внутрішнього займу. Держава через внутрішній займ виплатить косяки Коломойського і Привату. Куку. Порадіємо разом. А ще у державний бюджет із міста Суми вилучили більше 65 млн. реверсної дотації. А у Дніпрі, для прикладу – 416 млн. У часи Януковича це називалося іншим словом – вилучення. Просто і сміливо. Але ж революційний уряд не може просто вилучати у міських бюджетів тяжко зароблене? Ні, не може. А реверснути – це будь-ласка. І ще. Це перший бюджет від прийняття бюджетного кодексу, де видатки на армію нарешті перевищили видатки на МВС. Прогрес, однако.

 

Натомість, у місцевих бюджетах накосячили, як могли, місцеві депутати. Ясно, що кругом у бюджетах розвитку закладені їх приватні інтереси. Але через кругову поруку у всіх є спільний косяк. Депутати самі собі наділили депутатських коштів. Ну ось в Сумах аж по 300 тисяч. І тепер за бюджетні (наші з вами) кошти будуть робити для нас добрі справи. Я би назвав це зрадою і підкупом виборців. Але обранці вважають, що це класно і перемога. Вибори покажуть, що вони були праві. Піпл хаває.

З Новим роком Вас. І розуму усім нам.

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