Виктор Звагельский: «Наша земля воспета в «Слове о полку Игореве», а мы об этом забыли!»

Наш собеседник — сумчанин, родившийся в семье педагогов и сам долгое время занимавшийся педагогической деятельностью. Его имя попало в Книгу рекордов Украины благодаря уникальному собранию, которое можно назвать домашним музеем «Слова о полку Игореве». Его собрание изданий «Слова…» и литературы, посвященной этому памятнику древнерусской литературы, поражает воображение.

R: Расскажите, пожалуйста, о своей коллекции изданий «Слова о полку Игореве» и литературы, посвященной ему, более подробно.

Виктор Звагельский.: Я называю это не коллекцией, а именно собранием. Оно включает не только книги, но и плакаты, картины значки, марки, экслибрисы — очень богатый и разнообразный материал. Самое большое собрание хранится в Национальном историческом музее в Москве, бывшем ГИМ, на Красной площади. Второе — в нашем музее в Новгород-Северске, на третьем месте — Путивльский краеведческий музей. Ну а мое собрание получается на четвертом, или на третьем в Украине. Хотя, с другой стороны, можно сказать, что мое собрание на первом месте, потому что в нем есть книги, которых нет ни там, ни там, ни там. Например, издание князя Вяземского ХIХ века, известного исследователя. Всего у меня около тысячи книг, но есть еще фонд переписки с учеными, поэтами-переводчиками. Если считать еще и письма, то будет тысяч пять экземпляров.

R: Можете назвать несколько имен наиболее выдающихся людей, с которыми вы переписывались?

В. З.: Например, Сумаруков Георгий Владимирович, очень крупный российский ученый, исследователь этого памятника. Теперь его уже нет, но мы долгие годы переписывались, он оставил мне много книг, своих и чужих. Умирая, он передал своей жене пятитомник энциклопедии, посвященной «Слову…» и сказал: «Рано или поздно приедет из Сум Звагельский — отдай ему!» Представляете, какой был человек, какое отношение — ждал, наверняка знал, что я приеду! Я лично приехать не смог, но книги забрала моя сестра, теперь они в моем собрании. Еще хочу вспомнить Колосову Викторию Петровну, она тоже ученый, доцент из Киева. У меня хранятся издания ее переводов и статей.

R: Скажите, как Вы вообще вышли на «Слово о полку Игореве», почему стали так глубоко интересоваться этой темой?

В. З.: Вышел через археологию, я ведь археолог и историк. Занимался материальными подтверждениями самого похода, участвовал в археологических раскопках.

R: Да, я помню, что мы с Вами познакомились именно на археологической тематике, помню Ваши рассказы о находках и открытиях, сделанных на Сумщине, тонкую, но чрезвычайно информативную книжку «Про шлях Ігоря Cіверського»…

В. З.: Поход Игоря связан с Сумщиной, здесь покоятся наши земляки, наши далекие предки. Жаль, что сейчас этому факту уделяется мало внимания. Давно пора сделать музей, я считаю. У нас «Слово…» изучают мало. Этот памятник в Индии изучают, в Японии изучают, а у нас — не то чтобы нет, но как-то вяло. А ведь все описанные в «Слове» события происходили на земле, на которой теперь живем мы с вами. А «Слово» — это наш шедевр. Древний, но на все века!

R: Вы согласны с утверждением, что исторические события — это не повод чем-то гордиться или чего-то стыдиться, а лишь материал для изучения и осмысления? Ведь наших заслуг, как и нашей вины, в прошлых веках нет.

В.З: Категорически не согласен! Тогда можно отказаться от памяти дедов, которые воевали с нацистами. Нет, такой подход, с моей точки зрения, неправильный. А «Слово о полку Игореве» — не только явление мирового уровня, это же именно наша историческая память.

R: Вы по образованию — филолог, но все же путь как исследователя этого памятника все-таки начинался не с литературных или филологических изысканий, а с археологии?!

В. З: Именно так. Пришлось попасть в Путивль, в экспедицию, которой руководил Олег Васильевич Сухобоков, доктор наук, историк и археолог. А я поехал как журналист местного ТВ. Там я понял, что надо искать материальные подтверждения и следы похода князя Игоря через эти места. Искать дороги, броды, переправы, попытаться установить точный маршрут. А само собрание, с которого мы начали разговор, начал мой отец Борис Львович. Стал собирать литературу — разные издания, варианты переводов. Он был деканом филологического факультета в Сумском пединституте, его в Сумах многие помнят. Вот то, что он собрал, досталось мне, я продолжил.

R: Скажите честно, то, что Ваше собрание попало в Книгу рекордов Украины, греет душу?

В. З: Абсолютно нет! Было так. Я выступал в Киеве, в Институте истории со своим докладом. Там у них работала девушка на стажировке — как я понял, от прессы. Это она все сделала. Узнала, что я собираю такие вещи, созвонилась, приехала, сфотографировала кое-что. А как дела шли дальше, я даже не знаю. Она подошла случайно, а могла и не подойти.

R: Вот на столе лежит Ваш поэтический сборник «Возвращение в Русь». Не многие знают, что вы пишите стихи. Как Вы пришли в поэзию?

В. З: Там есть не только мои стихи, но и стихи сумских поэтов, моих друзей, которые они дарили мне. Среди них довольно известные люди, да, собственно говоря, каждый из них — выдающаяся личность. Василий Чубур — известный не только в Сумах поэт, Анатолий Луговской из Путивля — долгое время был главным редактором путивльской районной газеты, но главное, что он глубоко изучает историю путивльского края, написал не одну книгу по этой тематике и вот пишет стихи. Думаю, что интересующиеся поэзией сумчане знают имена Александра Педяша, Виктора Осадчего… Лучше не пытаться перечислить экспромтом всех друзей, чтобы никого не забыть ненароком. Все они — замечательные люди, от которых я получал и получаю поддержку в этой непростой жизни. Спасибо им! И помимо прочего в эту книгу вошла моя попытка перевода небольшого отрывка из «Слова». А писать начал с 1975 года, с юношеского возраста. Иллюстрирована книжка моей графикой. Рисовал я с самого детства, хотя нигде не учился. А вот стихи — они ведь не пишутся, они приходят. Любимые мои поэты, если для вас это важно, — Маяковский и Есенин.

R: Что же, они — часть мощной культуры. А как Вы считаете, мы сильно оторвались от тех древних культурных корней, которые питали «Слово о полку Игореве»?

В. З: Мы не просто оторвались, мы кинулись в другую сторону, мы ушли от культуры вообще — к рынку, коммерции, основанной на очень нечистоплотных делах.

R: Несколько лет назад большинство наших сограждан были недовольны действительностью, но хотя бы понимали, что происходит вокруг. Теперь люди даже перестали понимать смысл происходящих событий. А Вы понимаете?

В. З: Что будет, если на старую телегу поставить двигатель от «мерседеса»? Она сначала рванет вперед, но очень скоро не выдержит и развалится — несовместимость! Так и с переводом нашей Украины на европейские рельсы. Это мой личный взгляд, взгляд не политика, а историка и филолога. И гражданина этой страны.

R: У Вас есть какие-нибудь оптимистические прогнозы или надежды?

В. З: Для себя лично — да. Весь мой оптимизм связан с дачей. А в масштабах страны оснований для здорового, разумного оптимизма лично я не вижу. Кстати, свое собрание я не раз предлагал подарить Конотопу, Шостке, Путивлю. На определенных условиях для меня, конечно, но не слишком обрементельных. Мне просто было бы интересно пожить и поработать в этих городах — у каждого огромный исторический пласт имеется. В Шосткинском районе, например, в Богдановке жил Константин Ушинский, мировая величина в педагогике. Да и в Шостке вообще можно сделать музей кино — вспомнить только, сколько фильмов было снято на шосткинской пленке. Рассказываю все это к тому, что к моим предложениям особого интереса я не почувствовал. Какие-то неблагопиятные времена настали для таких планов.

R: В Вашей квартире, кроме книг, картин и тому подобного, есть и еще предметы явно археологического происхождения. Вот это, например, что такое?

В. З: Здесь много разного. Вот это — плинфа. Старинный кирпич специфической плоской формы. Такие при строительстве храмов использовали. Потрогайте, чувствуете тепло? Я каждый день начинаю с того, что прикасаюсь к нему. За несколько секунд получаю огромный заряд энергии. Из прошлого, из ХІІ века!

Цитата

«Сьогодення не можна протиставляти минулому, тому що минуле входить до теперішнього і освячує його», — украинский философ и культуролог Сергей Крымский

Фото Владимира Садивничого

1.Человек «Слова», Виктор Звагельский презентует свое собрание. Разумеется, видна только микроскопическая часть

Фото автора

2.Энергетический камень. Эта плинфа — образец строительного материала огромного и сложного здания истории

3. Наука и поэзия. В жизни они существуют равноправно и, взаимодействуя, придают ей цельность

Под фото

Виктор Борисович ЗВАГЕЛЬСКИЙ работал в Сумском облтелерадиокомитете, газете «Червоний промінь», с 1993 г. его научная и педагогическая деятельность связана с СумГУ. В 1995 г. создал и возглавил Научно-исследовательский центр исторического краеведения. Автор более 250 научных работ, около 1000 публицистических материалов. Был начальником археологических экспедиций в городах Глухов, Конотоп, Кролевец, Шостка, Путивль. Открыл два древнерусских поселения в Конотопе и Кролевце, в соавторстве — около десятка в Среднем Посеймье. Главный редактор энциклопедического справочника «Сумщина в именах», Всеукраинского исторического журнала «Сумська старовина». Кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник по специальности история Украины, почетный гражданин г. Путивля, член Национального союза журналистов Украины, Национального союза краеведов Украины, Союза археологов Украины.

Алексей Сикорский, «Панорама» №31