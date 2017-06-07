Панорама / сумы / новости / события / комментарии
25.09 Понедельник

Відгуки про Сумський автомобільний ярмарок

Сегодня, 09:41 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
admin adminych admin adminych

23 вересня в Сумах відбулося автомобільне свято для всієї родини «Сумський автомобільний ярмарок» Сумчани та гості міста весело і з користю провели час на ярмарку — познайомилися з новими моделями провідних автомобільних брендів, брали участь в цікавих вікторинах та розіграшах призів і навіть стали глядачами флешмобу від театру танцю «Артес». Свої враження про минулу ярмарку нам розповіли кілька її відвідувачів. 

Станіслав Приходько: 

«Разом із дружиною та двома синочками 4 та 7 років поярмаркували по-автомобільному. Час пролетів швидко. Як досвідчений автолюбитель дізнався багато нового про сучасні моделі. А дітвора із захопленням тусувалася на флешмобі разом із танцюристами з «Артесу.»

Людмила Новак: 

«Автомобільне свято запам’яталося європейським рівнем сервісу та організації. Добре, що запросили страховиків, бо у мене виникли проблеми із розмитненням авто, яке я купила в Німеччині.» 

Юлія та Максим Сущенки: 

«Ми молода сім’я й плануємо придбати сучасний автомобіль економкласу. Фахівці з відділення ”Ощадбанку” надали класні роз’яснення щодо кредиту. А головне, що ми реально спробували потримати кермо обраної моделі під час тест-драйву.» 

Василь Панченко: 

«Уперше потрапив на подібний ярмарок. Це — чудово, що зміг все “пощупати” руками й у салоні, й у нутрощах залізного коня. Поговорив “по душам” з інженерами, які встановлюють газ на авто й вирішив — так ,треба ставити, бо зможу зекономити свої гроші.» 

Сергій Радченко: 

«Була неймовірна концентрація автомобільного драйву на майданчику біля “Мануфактури”. Чудова ідея провести сімейне свято у форматі ярмарку.» 

Марія Чаус: 

«Було цікаво й змістовно, а особливо вразив автосалон. Це велика удача — порівняти якісні відмінності та переваги відомих марок автомобілів: Skoda, Ford, Ravon, Hyundai, Citroen, Renault, SsangYong, Geely. Я б назвала цей захід — автомобільний калейдоскоп.» 

Петро Охріменко: 

«Чесно кажучи, навіть не чекав, що отримаю таке задоволення від автомобільного ярмарку. Поки я спілкувався з автомобільними профі, моя сім’я у повному складі брала участь у всіх розіграшах, вікторинах. Будемо чекати на наступне автошоу.» 

Лариса та Юрій Щеглови: 

«Це дуже по-сучасному провести вихідний день разом із дітьми. Отримали масу корисної інформації, поки малюки веселилися разом із артистами. А за участь у вікторині, на згадку про автосвято принесли додому приємні подарунки».

R

Напечатать Письмо автору Просмотров 60 Комментариев 0

читайте также
Как выжить инвесторам на Сумщине
Как выжить инвесторам на Сумщине
Вчера, 16:27
admin adminych admin adminych Вчера, 16:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0
Генерал СБУ: чергові напади на Юлію Тимошенко є безпідставними та не мають жодних правових перспектив
Генерал СБУ: чергові напади на Юлію Тимошенко є безпідставними та не мають жодних правових перспектив
07.06.2017, 16:25 Новость
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 16:25 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 127 Комментариев 0
Суми найдовше серед інших міст тримали найнижчий тариф на проїзд у маршрутках
Суми найдовше серед інших міст тримали найнижчий тариф на проїзд у маршрутках
05.06.2017, 11:11
admin adminych admin adminych 05.06.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 66 Комментариев 0
Завод за год 6 фото
Завод за год
24.05.2017, 10:29
admin adminych admin adminych 24.05.2017, 10:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 993 Комментариев 0
Пряма трансляція відзначення лауреатів Топ 50 і Людина року на Сумщині
Пряма трансляція відзначення лауреатів Топ 50 і Людина року на Сумщині
01.03.2017, 12:16
admin adminych admin adminych 01.03.2017, 12:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 364 Комментариев 0
Головний лікар Лілія Неофітна звільнена не законно
Головний лікар Лілія Неофітна звільнена не законно
24.02.2017, 18:33 Новость
admin adminych admin adminych 24.02.2017, 18:33 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 477 Комментариев 1
Власть области теперь «закрытое общество»
Власть области теперь «закрытое общество»
24.02.2017, 18:21 Новость
admin adminych admin adminych 24.02.2017, 18:21 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 182 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении 5 фото
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 403 Комментариев 0
Теги
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Відгуки про Сумський автомобільний ярмарок
Сегодня, 09:41
admin adminych admin adminych Сегодня, 09:41 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0
Как выжить инвесторам на Сумщине
Вчера, 16:27
admin adminych admin adminych Вчера, 16:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 403 Комментариев 0
Опросы

Нужны ли Украине досрочные президентские выборы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Интерактивная приемка автомобиля — ключевое преимущество Бош Авто Сервис
22.09.2017, 17:59
admin adminych admin adminych 22.09.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Блог компании Метро — пожалуй, лучший блог о еде
21.09.2017, 14:21
admin adminych admin adminych 21.09.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Нужно ли менять форсунки
14.09.2017, 17:33
admin adminych admin adminych 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
11.09.2017, 14:13
admin adminych admin adminych 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 116 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 100 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Харчи не по карману (инфографика)
Ну как "жизнь по новому", не насытились? Кто-то ещё НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ...
22.09.2017, 23:15
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине день села праздновали с размахом и пользой (фото)
Нынешняя прокуратура продолжает дело УГОЛОВНИКА Януковича по рекомендациям нынешнего гаранта КОРРУПЦИИ и ей некогда расследовать зтот "распил" ибо заняты крышеванием ...
22.09.2017, 23:07
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине чиновник отделался штрафом
Так и здесь прокуратура будет покрывать своих подельников. Не зря же ВОРЫ и КОРРУПЦИОНЕРЫ пропихивали генпрокурором Луценко, который теперь говорит ...
22.09.2017, 23:02
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII