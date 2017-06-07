Відгуки про Сумський автомобільний ярмарок

23 вересня в Сумах відбулося автомобільне свято для всієї родини «Сумський автомобільний ярмарок» Сумчани та гості міста весело і з користю провели час на ярмарку — познайомилися з новими моделями провідних автомобільних брендів, брали участь в цікавих вікторинах та розіграшах призів і навіть стали глядачами флешмобу від театру танцю «Артес». Свої враження про минулу ярмарку нам розповіли кілька її відвідувачів.

Станіслав Приходько:

«Разом із дружиною та двома синочками 4 та 7 років поярмаркували по-автомобільному. Час пролетів швидко. Як досвідчений автолюбитель дізнався багато нового про сучасні моделі. А дітвора із захопленням тусувалася на флешмобі разом із танцюристами з «Артесу.»

Людмила Новак:

«Автомобільне свято запам’яталося європейським рівнем сервісу та організації. Добре, що запросили страховиків, бо у мене виникли проблеми із розмитненням авто, яке я купила в Німеччині.»

Юлія та Максим Сущенки:

«Ми молода сім’я й плануємо придбати сучасний автомобіль економкласу. Фахівці з відділення ”Ощадбанку” надали класні роз’яснення щодо кредиту. А головне, що ми реально спробували потримати кермо обраної моделі під час тест-драйву.»

Василь Панченко:

«Уперше потрапив на подібний ярмарок. Це — чудово, що зміг все “пощупати” руками й у салоні, й у нутрощах залізного коня. Поговорив “по душам” з інженерами, які встановлюють газ на авто й вирішив — так ,треба ставити, бо зможу зекономити свої гроші.»

Сергій Радченко:

«Була неймовірна концентрація автомобільного драйву на майданчику біля “Мануфактури”. Чудова ідея провести сімейне свято у форматі ярмарку.»

Марія Чаус:

«Було цікаво й змістовно, а особливо вразив автосалон. Це велика удача — порівняти якісні відмінності та переваги відомих марок автомобілів: Skoda, Ford, Ravon, Hyundai, Citroen, Renault, SsangYong, Geely. Я б назвала цей захід — автомобільний калейдоскоп.»

Петро Охріменко:

«Чесно кажучи, навіть не чекав, що отримаю таке задоволення від автомобільного ярмарку. Поки я спілкувався з автомобільними профі, моя сім’я у повному складі брала участь у всіх розіграшах, вікторинах. Будемо чекати на наступне автошоу.»

Лариса та Юрій Щеглови:

«Це дуже по-сучасному провести вихідний день разом із дітьми. Отримали масу корисної інформації, поки малюки веселилися разом із артистами. А за участь у вікторині, на згадку про автосвято принесли додому приємні подарунки».

R