Ветер перемен: гороскоп на 26 января

26 января 2017 года станет удачным периодом для осуществления различного рода перемен во всех без исключения сферах жизни. Единственное, о чём не следует забывать в этот день — в попытках приблизить своё нынешнее существование к идеалу высок риск потерять привычное спокойствие и стабильность.

Овен:

Овнам 26 января 2017 г придётся умело обходить многочисленные подводные камни. Основные трудности этого дня для вас сосредоточатся в плане карьеры и служебных дел, к выполнению которых вам сегодня следует подойти максимально ответственно.

Телец:

Самочувствию Тельцов в этот день сильно навредит склонность к излишествам. Если вы не хотите, чтобы ваше здоровье сломил какой-то пищевой недуг, старайтесь контролировать и качество, и количество употреблённых в пищу продуктов.

Близнецы:

Все успехи этого дня для Близнецов станут заслуженной наградой за ранее приложенные усилия. Вы сможете закончить сложный проект, очень удачно выступите перед большой аудиторией или сможете заключить выгодный контракт, в подготовке к которому отказывали себе в отдыхе и покое.

Рак:

Ракам 26 января особенно хорошо будут удаваться дела, связанные с поездками. Находясь в пути, вы встретите много интересных людей, заметно обогатите свой внутренний мир и добьётесь расположения человека, который в будущем составит вам неплохую протекцию.

Лев:

Все усилия Львов в этот день будут направлены на заботу о своей красоте и здоровье. Вы пораньше вернётесь с работы, чтобы успеть посетить престижный салон или нанести визит опытному стилисту.

Дева:

Девам сегодня необходимо тщательно сдерживаться от оскорблений в адрес коллег по работе. Окружающим будет попросту невдомёк, что ваше настроение на нуле, вы устали от серости и суеты, а потому готовы сорвать весь накопленный негатив на первом встречном.

Весы:

Весам сегодня не стоит обижаться на критику в свой адрес. Все замечания, услышанные вами в этот день, постарайтесь тщательно проанализировать, сопоставить со своим поведением и затем использовать для активной работы над своими ошибками.

Скорпион:

Для Скорпионов сегодня не окажется невыполнимых дел и тупиковых ситуаций. Ваша находчивость поможет не только вам, но и целому коллективу единомышленников. Уже вечером этого дня вы получите искреннюю благодарность от людей, которых успешно спасли от кризиса.

Стрелец:

Стрельцам 26 января 2017 не стоит начинать ремонт, планировать переезд или предпринимать другие мероприятия, связанные с переменой своего места жительства. Пока вам лучше оставить всё как есть и спокойно ждать, когда наконец появятся реальные предпосылки для воплощения этих проектов.

Козерог:

Удача сегодня будет полностью на стороне Козерогов. И на работе, и по возвращению домой вы сможете наслаждаться множеством мелких подарков Судьбы и очень доброжелательным отношением со стороны окружающих.

Водолей:

У Водолеев сегодня повышается риск сделать крайне невыгодную покупку. Прежде, чем вы потратите свои «кровные» на тот или иной предмет, удостоверьтесь, что он исправен и не имеет скрытых дефектов.

Рыбы:

Рыбы сегодня всерьёз задумаются о смене места работы. Пока вы не подыщите подходящий вариант, не спешите отказываться от отступных путей и уже сейчас подписывать заявление об уходе.