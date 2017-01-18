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Ветер перемен: гороскоп на 26 января

Сегодня, 06:08 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Ветер перемен: гороскоп на 26 января

26 января 2017 года станет удачным периодом для осуществления различного рода перемен во всех без исключения сферах жизни. Единственное, о чём не следует забывать в этот день — в попытках приблизить своё нынешнее существование к идеалу высок риск потерять привычное спокойствие и стабильность.

Овен:
Овнам 26 января 2017 г придётся умело обходить многочисленные подводные камни. Основные трудности этого дня для вас сосредоточатся в плане карьеры и служебных дел, к выполнению которых вам сегодня следует подойти максимально ответственно.

Телец:
Самочувствию Тельцов в этот день сильно навредит склонность к излишествам. Если вы не хотите, чтобы ваше здоровье сломил какой-то пищевой недуг, старайтесь контролировать и качество, и количество употреблённых в пищу продуктов.

Близнецы:
Все успехи этого дня для Близнецов станут заслуженной наградой за ранее приложенные усилия. Вы сможете закончить сложный проект, очень удачно выступите перед большой аудиторией или сможете заключить выгодный контракт, в подготовке к которому отказывали себе в отдыхе и покое.

Рак:
Ракам 26 января особенно хорошо будут удаваться дела, связанные с поездками. Находясь в пути, вы встретите много интересных людей, заметно обогатите свой внутренний мир и добьётесь расположения человека, который в будущем составит вам неплохую протекцию.

Лев:
Все усилия Львов в этот день будут направлены на заботу о своей красоте и здоровье. Вы пораньше вернётесь с работы, чтобы успеть посетить престижный салон или нанести визит опытному стилисту.

Дева:
Девам сегодня необходимо тщательно сдерживаться от оскорблений в адрес коллег по работе. Окружающим будет попросту невдомёк, что ваше настроение на нуле, вы устали от серости и суеты, а потому готовы сорвать весь накопленный негатив на первом встречном.

Весы:
Весам сегодня не стоит обижаться на критику в свой адрес. Все замечания, услышанные вами в этот день, постарайтесь тщательно проанализировать, сопоставить со своим поведением и затем использовать для активной работы над своими ошибками.

Скорпион:
Для Скорпионов сегодня не окажется невыполнимых дел и тупиковых ситуаций. Ваша находчивость поможет не только вам, но и целому коллективу единомышленников. Уже вечером этого дня вы получите искреннюю благодарность от людей, которых успешно спасли от кризиса.

Стрелец:
Стрельцам 26 января 2017 не стоит начинать ремонт, планировать переезд или предпринимать другие мероприятия, связанные с переменой своего места жительства. Пока вам лучше оставить всё как есть и спокойно ждать, когда наконец появятся реальные предпосылки для воплощения этих проектов.

Козерог:
Удача сегодня будет полностью на стороне Козерогов. И на работе, и по возвращению домой вы сможете наслаждаться множеством мелких подарков Судьбы и очень доброжелательным отношением со стороны окружающих.

Водолей:
У Водолеев сегодня повышается риск сделать крайне невыгодную покупку. Прежде, чем вы потратите свои «кровные» на тот или иной предмет, удостоверьтесь, что он исправен и не имеет скрытых дефектов.

Рыбы:
Рыбы сегодня всерьёз задумаются о смене места работы. Пока вы не подыщите подходящий вариант, не спешите отказываться от отступных путей и уже сейчас подписывать заявление об уходе.

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