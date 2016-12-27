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Весенние праздники: как отдыхают в Украине (инфографика)

Сегодня, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Весенние праздники: как отдыхают в Украине (инфографика)

Весной украинцы в честь государственных праздников получат шесть дополнительных выходных дней, один из которых нужно будет отработать в субботу. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
Список выходных будет следующим: 8 марта — в честь Международного женского дня, 16 и 17 апреля — для празднования Пасхи, 1 и 2 мая — в честь Дня международной солидарности трудящихся, предпраздничное 8 мая нужно будет отработать в субботу 13 мая, и 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне, — сообщают «Вести».

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