Весенние праздники: как отдыхают в Украине (инфографика)

Весной украинцы в честь государственных праздников получат шесть дополнительных выходных дней, один из которых нужно будет отработать в субботу. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Список выходных будет следующим: 8 марта — в честь Международного женского дня, 16 и 17 апреля — для празднования Пасхи, 1 и 2 мая — в честь Дня международной солидарности трудящихся, предпраздничное 8 мая нужно будет отработать в субботу 13 мая, и 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне, — сообщают «Вести».

