Весеннее обострение: ДТП в Сумах и падение в Конотопе

8 апреля в 20:17 по ул. Черновола в Сумах 34-летний водитель Део Ланос из-за приступа эпилепсии не справился с управлением и въехал в забор. В результате столкновения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушибы лба и нижней губы. Госпитализирован в нейрохирургию Сумской областной клинической больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Это уже не первый случай. 6 апреля в хирургическое отделение Конотопской районной больницы с диагнозом катотравма, открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рваная рана и ушиб мягких тканей лица доставлен 37-летний житель района. По данным полиции, травму он получил на работе во время падения в эпилептическом припадке.